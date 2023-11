Open'er 2024. Dua Lipa wystąpi na festiwalu

Open'er Festival ogłosił pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji. Do Gdyni przyjedzie brytyjska gwiazda Dua Lipa. "Obiecała, że wróci. I wraca najszybciej, jak to było możliwe" - czytamy w komunikacie. Pierwotnie wokalistka miała zagrać w 2022 roku, ale plany pokrzyżowała pogoda.

Open'er Festival ogłosił nazwisko pierwszej gwiazdy, która zagra podczas przyszłorocznej edycji gdyńskiego festiwalu. Będzie to Dua Lipa. Gwiazda do Polski przyleci w czwartek 4 lipca 2024 roku i da koncert na scenie głównej. Będzie to jej pierwszy koncert w Polsce od 2018 roku, gdy zagrała w ramach warszawskiego Orange Warsaw Festival.

"Dua Lipa pierwszą headlinerką Open'era 2024. Obiecała, że wróci. I wraca najszybciej jak to było możliwe" - poinformowała agencja Alter Art, organizator gdyńskiej imprezy.

"To ogłoszenie ma dodatkowy wymiar – spełnienie obietnicy. Pamiętam dokładnie rozmowę telefoniczną z Dua Lipą w momencie, kiedy ewakuacja terenu w 2022 roku już została zakończona, a samochody z artystką zmierzały na lotnisko w Gdańsku. Obiecała, że wróci na Open’era dla swoich fanów i uczestników festiwalu w pierwszym możliwym terminie, a my obiecaliśmy, że zrobimy wszystko, aby to się wydarzyło" - powiedział organizator festiwalu Mikołaj Ziółkowski, cytowany w informacji prasowej.

Open'er 2024. "Cudowne dziecko brytyjskiego popu"

28-letnia brytyjska supergwiazda, pochodząca z rodziny kosowskich Albańczyków, zaczynała karierę jako 14-latka, gdy zaczęła do sieci wrzucać covery piosenek słynnych artystów. Początkowo pracowała jako modelka, a zdjęcia z jej udziałem trafiały na okładki słynnych magazynów o modzie, jak na przykład brytyjskiego wydania "Vogue'a" w listopadzie 2016 roku.

W 2015 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Bros. Records. W sierpniu tego samego roku ukazał się jej debiutancki singiel "New Love", jednak dopiero kolejny - "Be The One" (opublikowany w październiku 2015 roku) stał się międzynarodowym przebojem. Jej debiutancki album "Dua Lipa" ukazał się w czerwcu 2017 roku. Miesiąc później wypuściła singiel "New Rules", który stał się jej najlepiej sprzedającym się singlem w dotychczasowej karierze. W 2017 roku Lipa była najchętniej słuchaną artystką solową w serwisie Spotify.

Drugi album Lipy "Future Nostalgia" ukazał się w marcu 2020 roku. Został świetnie przyjęty zarówno przez jej fanów, jak i krytyków. Krążek przyniósł jej między innymi nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album - pop oraz Brit Award dla najlepszego brytyjskiego albumu roku. To ugruntowało jej pozycję na międzynarodowej scenie muzycznej i potwierdziło, że to "cudowne dziecko brytyjskiego popu".

Dua Lipa wraca z nowym materiałem

W minionym tygodniu ukazał się jej najnowszy singiel "Houdini", którym zapowiada trzeci krążek. Piosenkarka nowy album zapowiadała już w marcu bieżącego roku. Mówiła, że rozpoczynając pracę nad nim, obrała zupełnie nowy kierunek i będzie się on znacząco różnić od "Future Nostalgia".

- Ten album jest zupełnie inny - będzie to ciągle pop, ale w zupełnie innym brzmieniu i jest pewien temat liryczny. Gdy zdradzę jego tytuł, wszystko nabierze sensu. Myślę jednak, że po prostu musimy poczekać - stwierdziła.

W ubiegłotygodniowym wywiadzie w Heart Radio piosenkarka wyznała, że krążek ma "psychodeliczny przekaz".

Open'er. Koncert, który się nie odbył

Dua Lipa była jedną z headlinerek Open'er Festival 2022 i miała zagrać koncert w piątek 1 lipca 2022 r. Około godziny 19.30 przyszło jednak gwałtowne załamanie pogody. Chwilę później rozległy się komunikaty dotyczące ewakuacji. Kilkadziesiąt tysięcy osób ruszyło spokojnie w stronę bram wyjściowych. Nie było paniki - co w takich sytuacjach jest bardzo istotne. Wychodząc, ludzie żartowali: "Miała być Dua Lipa, a jest lipa", "Dua Lipa była piorunująca".

W związku z ewakuacją terenu festiwalowego odwołane zostały także koncerty Megan Thee Stallion, Biffy Clyro i Michaela Kiwanuki.

Nawałnice szalały nad Polską. Ewakuowano uczestników Open’er Festival Katarzyna Czupryńska-Chabros | Fakty po południu TVN24

Open'er Festival 2024 odbędzie się w dniach 3-6 lipca 2024 roku na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo.

