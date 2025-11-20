Open'er ogłasza kolejne gwiazdy. Kogo zobaczymy w Gdyni?

Wystartował Open'er Festival 2025 Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Open'er Festival rozpocznie się 1 lipca, a zakończy 4 lipca w Gdyni.

Ogłoszeni do tej pory artyści to The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, The xx, Calvin Harris, David Byrne, Ethel Cain oraz Teddy Swims.

W czwartek dołączyli do nich Halsey oraz Idles.

Halsey, która na Open'erze zagra w czwartek, to wokalistka popowa kilkukrotnie nominowana do nagrody Grammy. Debiutowała w 2015 roku albumem "Badlands", który w ciągu kilku miesięcy pokrył się podwójną platyną. W 2020 roku magazyn "Time" wymienił ją wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Na liście jej współprac są tak różnorodne postacie rynku muzycznego, jak znany z Nine Inch Nails Trent Reznor, DJ Calvin Harris i wokalista Justin Timberlake.

Halsey Źródło: Xavier Collin/Abaca/PAP

Działalność pozamuzyczna

Hasley znana jest również ze swojej działalności charytatywnej. Angażuje się w kampanie, mające na celu zahamowanie liczby popełnianych samobójstw, a także na rzecz ofiar przestępstw seksualnych oraz bierze udział w protestach związanych z walką z dyskryminacją rasową i na tle orientacji seksualnej.

Swój ostatni album "The Great Impersonator" wydała w 2024 roku.

Idles wracają do Polski

Idles, których będziemy mogli zobaczyć w Babich Dołach także w czwartek, to zespół, który dał się poznać polskiej publiczności na pamiętnym koncercie na OFF Festivalu w 2017 roku. Potem odwiedzali już nasz kraj regularnie - byli zarówno na Open'erze, jak na gdyńskim festiwalu Inside Seaside w ubiegłym roku.

Należą do najważniejszych zespołów reprezentujących brytyjskie alternatywne brzmienie i z sukcesem przebijają się do głównego nurtu. W ubiegłym roku otrzymali trzy nominacje do nagród Grammy, a ostatnio współpracowali z wokalistką Florence Welch przy jej najnowszej płycie. Ich siłą są występy na żywo, na których nie boją się bezpośredniego kontaktu z publicznością.

Idles Źródło: Dafydd Owen/Avalon/PAP

Halsey i Idles dołączają do pozostałych artystów, którzy już wcześniej zostali ogłoszeni na przyszły rok. Są to The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, The xx, Calvin Harris, David Byrne, Ethel Cain oraz Teddy Swims.

Jeden z największych festiwali

Open'er Festival to jeden z największych festiwali w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się 23 lata temu w Warszawie. Od 19 lat impreza odbywa się w Gdyni. Tak będzie również w przyszłym roku. Festiwal rozpocznie się 1 lipca, a zakończy 4 lipca.

Na Open'erze zagrali dotąd między innymi The Chemical Brothers, Massive Attack, Beastie Boys, Prince, Bjork, Pearl Jam, Pulp, Foo Fighters, Depeche Mode, Lorde, Gorillaz, Kylie Minogue i M.I.A.

