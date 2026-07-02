Radny Konina zatańczył z Zarą Larsson. "Marzenie spełnione"

Open'er 2026 - pierwszy dzień festiwalu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Czerniejewski/Facebook

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25-letni radny miasta Konin - Piotr Czerniejewski z Lewicy - trzymał transparent z napisem: "BROKE MY KNEE IN MARCH, BUT WORKED HARD TO BE ABLE TO DANCE TODAY - AND I AM" ("złamałem w marcu kolano, ale pracowałem ciężko, żeby móc dziś zatańczyć - i jestem").

Zara Larsson zaprosiła go na scenę, na której polityk miał okazję wykazać się swoimi zdolnościami tanecznymi. Wszystko udokumentował w mediach społecznościowych.

Zara Larsson "jest woke lewaczką"

"Zary słucham nieprzerwanie od 2015 roku, niezależnie od tego, czy płyty, które wydawała, podbijały listy przebojów, czy też nie. To ona przede wszystkim jest świetną inspiracją, żeby się nie poddawać! No i nie ma co ukrywać, laska jest woke lewaczką, więc wiedziała, kogo wybiera - i w tym aspekcie to, że ona mówi, co myśli na tematy polityczne, mnie osobiście też zachęca, żeby walczyć o sprawy, które po prostu są ważne. Cieszy się, że tak mnie wspieracie i że tak Wam się podobało" - napisał polityk na Instagramie.

W kolejnym poście Piotr Czerniejewski zasugerował, że teraz musi postarać się o koncert Zary Larsson na Dniach Konina 2027.