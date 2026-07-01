Open'er 2026. Pięć koncertów, których nie da się pominąć

Open'er Festival 2026 ruszy 1 lipca Źródło wideo: Open'er Festival Źródło zdj. gł.: fot. M. Czyżewski / Alter Art

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Open'er Festival po 24 latach istnienia stał się największym komercyjnym festiwalem muzycznym w Polsce i jedną z największych tego typu imprez w Europie. Tylko w ubiegłym roku łącznie teren lotniska Gdynia-Kosakowo odwiedziło 140 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę tegoroczny program, można zakładać, że frekwencja będzie równie wysoka.

Jedynie, co może zakłócić letnią atmosferę, to pogoda. W ubiegłym roku, gdy większa część Polski prażyła się w upalnym słońcu, w Gdyni temperatura odczuwalna wieczorami spadała poniżej 10 stopni.

Muzycznie ta edycja zapowiada się obiecująco, a na pewno różnorodnie - estetycznie, gatunkowo i międzypokoleniowo. Największe zainteresowanie budzą legendy, które pojawią się na scenie głównej: The xx, Florence and the Machine, Nick Cave and the Bad Seeds, Slowdive czy The Cure. Na tej samej scenie wystąpią również gwiazdy młodszego pokolenia, które w ostatnich miesiącach biją rekordy popularności: Zara Larsson, Addison Rae, Jennie czy Peggy Gou. Na te koncerty warto pójść w ciemno.

Zara Larsson Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026

Doświadczenie jednak pokazuje, że i poza sceną główną bywa bardzo interesująco, czasem nawet bardzo. Szczególnie na Tent Stage - scenie znajdującej się na przeciwległym końcu terenu festiwalowego - wystąpi kilku artystów, których nie da się pominąć. Oto najciekawsza piątka tegorocznego Open'era spoza sceny głównej.

David Byrne - środa - 1 lipca

Urodzony w Szkocji amerykański artysta interdyscyplinarny słynie między innymi ze swojej energii na scenie.

David Byrne Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026 / Alter Art

Lider Talking Heads do Gdyni przyjedzie w ramach trasy "Who Is the Sky Tour", która jest kontynuacją mistrzowskiej serii koncertów w ramach "American Utopia Tour" z 2018 roku. Z recenzji dotychczasowych występów "Who Is the Sky Tour" wynika, że Byrne na scenie pojawia się w towarzystwie kilkunastoosobowego zespołu. Regularne koncerty tego tournee to dwie godziny pełne zachwycających elementów wizualnych, dopracowanej choreografii, gdzie materiał z krążka "Who Is the Sky" miesza się z hitami Talking Heads oraz wcześniejszymi solowymi piosenkami Byrne'a. W Gdyni prawdopodobnie zobaczymy okrojoną wersję tego widowiska, które tak czy tak warto zobaczyć.

Ethel Cain - piątek - 3 lipca

Ethel Cain to pseudonim artystyczny Hayden Silas Anhedonii - 38-letniej artystki, wokalistki, która szturmem wzięła amerykańską scenę muzyczną. Tworzy muzykę od blisko 10 lat, ale swój debiutancki album "Preacher's Daughter" wydała w 2022 roku. W ubiegłym roku krążek ukazał się w wersji winylowej i znalazł się w pierwszej dziesiątce zestawienia płytowego Billboard 200. Cain jest pierwszą transpłciową artystką, która odniosła taki sukces.

Ethel Cain Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026 / Alter Art

Po sukcesie debiutanckiej płyty w ubiegłym roku ukazał się jej odrębny projekt muzyczny "Perverts", będący blisko 90-minutowym zapisem bardziej eksperymentalnych poszukiwań artystki. Ukazał się również jej drugi studyjny album "Willoughby Tucker, I'll Always Love You", który jest prequelem debiutanckiego materiału. W założeniu "Preacher's Daughter" ma być trylogią. Do Gdyni przyjedzie w ramach trasy "The Willoghby Tucker Forever Tour", a zatem możemy spodziewać się przede wszystkim występu wypełnionego materiałem z "Preacher's Daughter", zanurzonego w brzmieniach indie, folku, Americany i dark ambientu.

Yousuke Yukimatsu - piątek - 3 lipca

W tym roku w Gdyni zobaczymy sporą reprezentację artystek i artystów pochodzących z dalekowschodniej Azji czy nawiązujących do tamtejszych tradycji muzycznych. Mamy Koreanki Peggy Gou i Jennie, Amerykankę pochodzenia koreańskiego Audrey Nunę, czy Japończyka Yousuke Yukimatsu.

Yousuke Yukimatsu Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026 / Alter Art

Yukimatsu w ciągu ostatnich 10 lat wypracował sobie miano jednego z najciekawszych japońskich dj-ów. A osiągnął to pomimo tego, że w 2016 roku zdiagnozowano u niego guza mózgu. Po dwóch operacjach i terapii farmakologicznej, postanowił w pełni skoncentrować się na wypracowaniu własnego eksperymentalnego stylu. Zostało to docenione po serii występów w najróżniejszych klubach i na międzynarodowych festiwalach ostatnich dwóch lat. Zapowiada się wyjątkowy set. Dlaczego? Warto przekonać się samemu.

JADE - sobota - 4 lipca

Girlsband Little Mix nie osiągnąłby sukcesu porównywanego do Spice Girls, gdyby nie Jade Thirlwall. Po tym, jak Little Mix zawiesił działalność w 2022 roku, wokalistka i współautorka większości hitów grupy podpisała solowy kontrakt. W lipcu 2024 roku ukazał się jej debiutancki solowy singiel "Angel of My Dream", który szybko trafił do pierwszej dziesiątki hitów zestawienia UK Singles Chart. W marcu 2025 roku została doceniona Brit Award w kategorii Best Pop Act (najlepszy występ - pop). Została pierwszą w historii tych nagród byłą członkinią girlsbandu, która zdobyła solową Brit Award.

JADE Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026 / Alter Art

Jej debiutancki album "That's Showbiz Baby!" ukazał się we wrześniu ubiegłego roku i zaliczany jest do najlepszych płyt 2025 roku. Fenomenalnie łączy elementy eurodance, popu, muzyki elektronicznej i synth popu. Sama Brytyjka podkreślała, że główną inspiracją do tego materiału była twórczość Diany Ross. Nad płytą pracowała między innymi z Raye, Tove Lo czy Lostboyem. Open'erowy koncert będzie jej polskim debiutem. Po niej na Tent Stage wystąpi PinkPantheress można się więc spodziewać, że Jade pojawi się także podczas występu tej drugiej we wspólnym hicie "Tonight".

TOMORA - sobota - 4 lipca

Kultowy duet The Chemical Brothers był pierwszym headlinerem Open'era, gdy festiwal zadebiutował jako jednodniowe wydarzenie na warszawskim Torze Stegny w 2002 roku. Grupa pojawiła się ponownie na festiwalu w 2008 roku. W ostatnich latach Brytyjczycy mieli zagrać dwukrotnie: najpierw w 2020 roku, ale festiwal się nie odbył, później w 2022 roku - wtedy przyjazd do Gdyni odwołali. W tym roku natomiast przyjedzie współzałożyciel grupy Tom Rowlands w nowym projekcie TOMORA, który współtworzy z Aurorą - jedną z najwybitniejszych norweskich artystek swojego pokolenia.

Duet TOMORA powstał w ubiegłym roku, a w kwietniu ukazał się debiutancki album "Come Closer". W wielu wywiadach duo podkreślało, że ta współpraca pozwoliła im "wrócić do korzeni i na nowo odnaleźć piękno w tworzeniu muzyki" oraz że było to źródło dobrej zabawy. "Come Closer" to wyjątkowe połączenie techno, trip hopu i najróżniejszych elementów muzyki elektronicznej. I jeśli ich gdyński występ będzie chociaż w połowie tak dobry, jak ta płyta, ma szanse stać się jednym z najlepszych open'erowych koncertów ostatnich lat.

TOMORA Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026 / Alter Art

Open'er Festival 2026. Kilka pomysłów dla niezdecydowanych

Powyższy wybór to pewnego rodzaju pozycje obowiązkowe tegorocznej edycji festiwalu poza sceną główną. Nie oznacza to, że na tej piątce kończy się lista najciekawiej zapowiadających się koncertów Open'era 2026. Program został tak skonstruowany, że wielu z nas stanie przed trudnym wyborem. Są takie momenty, gdy nakładają się na siebie koncerty kluczowych gwiazd tej imprezy.

Dla niezdecydowanych, nieprzekonanych wymienioną piątką, kilka rekomendacji w telegraficznym skrócie:

Kneecap - Tent Stage - 1 lipca - - Tent Stage - 1 lipca - północnoirlandzkie trio hip-hopowe;

Matt Berninger - Tent Stage - 1 lipca - frontman i wokalista The National, zachwyca również w materiale solowym;

Daria ze Śląska - Alter Stage - 2 lipca - najciekawsza Polka na tegorocznym Open'erze;

Bassvictim - Alter Stage - 2 lipca - londyński duet, niosący powiew świeżości w muzyce elektronicznej;

Anna Calvi - Alter Stage - 3 lipca - wokalistka i wirtuozka gitary, obdarzona wyjątkowym sopranem, jakiego na Open'erze w tym roku nigdzie indziej nie usłyszycie.

Redagowała Katarzyna Guzik