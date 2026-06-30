Open'er Festival 2026. Ile kosztują bilety i karnety?

Open'er Festival 2026 ruszy 1 lipca Źródło wideo: Open'er Festival Źródło zdj. gł.: fot. Dominika Scheibinger / Open'er Festival / Alter Art

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Open'er Festival 2026 - jeden z największych festiwali muzycznych w Europie - ruszy już w środę 1 lipca. Na terenie lotniska Gdynia - Kosakowo wystąpią między innymi The Cure, Nick Cave & the Bad Seeds, Jennie, David Byrne, PinkPantheress, Kneecap, Anna Calvi czy Tomora. Łącznie przez cztery dni na czterech oficjalnych scenach wystąpi 68 artystów.

Open'er 2026. Ceny biletów i karnetów

Nadal dostępne są bilety i karnety w ramach puli Final Call, dostępnej od 10 czerwca. Ich obecne ceny to (w nawiasach podajemy ceny po uwzględnieniu opłaty serwisowej w wysokości 5 proc. wartości biletu, która jest zawsze doliczana przy zakupie):

karnet czterodniowy - 1199 zł (1258,95 zł) ;

karnet czterodniowy z miejscem na polu namiotowym - 1479 zł (1552,95 zł) ;

karnet weekendowy (na 3 i 4 lipca) - 879 zł (922,95 zł) ;

karnet weekendowy z miejscem na polu namiotowym - 1069 zł (1122,45 zł) ;

bilety jednodniowe - 579 zł (607,95).

Najniższe ceny na tegoroczną edycje festiwalu obowiązywały przez pierwsze 12 godzin sprzedaży karnetów, skierowanej do użytkowników specjalnych newsletterów. Karnet czterodniowy kosztował 899 zł (bez uwzględniania opłaty serwisowej w wysokości 5 procent wartości karnetu).

W porównaniu z ubiegłym rokiem, ceny biletów i karnetów z puli Final Call wzrosły o średnio pięć procent. Dla porównania karnety i bilety w puli Final Call w 2025 roku kosztowały:

karnet czterodniowy - 1139 zł (1195,95 zł) ;

karnet czterodniowy z miejscem na polu namiotowym - 1409 zł (1479,45 zł) ;

karnet weekendowy - 839 zł (880,95 zł) ;

karnet weekendowy z miejscem na polu namiotowym - 1019 zł (1069,95 zł );

bilety jednodniowe - 555 zł (582,75 zł).

Jedzenie i noclegi w czasie Open'er 2026

Wyjazd na festiwal to nie tylko koszt biletów. Na jednym z popularnych serwisów do rezerwacji noclegów, sprawdziliśmy dostępność oraz ceny pobytu w Gdyni od 1 do 5 lipca. Średni koszt dla jednej osoby w tym czasie waha się od 1200 zł do 2300 zł - w zależności od standardu. Koszt pobytu dla dwóch osób w tym czasie waha się od 1700 zł do 2300 zł.

Do tego należy doliczyć koszty posiłków oraz napojów na terenie festiwalowym, które również rosną z roku na rok. Podajemy ceny niektórych dań i napojów z ubiegłego roku:

zupa miso - 18 zł

porcja frytek - 25 zł

burger - w zależności od rodzaju i dodatków - od 40 zł

zapiekanka - od 35 zł

pizza - w zależności od dodatków - od 40 zł

kubek piwa/piwa bezalkoholowego - 19 zł (plus jednorazowa kaucja zwrotna 12 złotych za kubek)

napój bezalkoholowy - od 10 do 20 zł.

A zatem przy dziennym budżecie w wysokości 100 złotych w ciągu ośmiu godzin koncertów można sobie pozwolić na jeden posiłek i trzy napoje. Do dyspozycji festiwalowiczów są cysterny z wodą pitną.