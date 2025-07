Rusza Open'er 2025. Pięć koncertów, które warto zobaczyć na Tent Stage

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: W środę startuje 22. edycja Open'er Festival w Gdyni.

W czasie czterodniowej imprezy wystąpią między innymi: Raye, Doechii, Nine Inch Nails czy Massive Attack.

Warte zobaczenia są także koncerty odbywające się poza sceną główną, szczególnie na Tent Stage.

Open'er Festival jest jednym z największych letnich muzycznych festiwali w Polsce, który na stałe wpisał się w kalendarz miłośników koncertów plenerowych. Chociaż pierwsza edycja odbyła się 23 lata temu w Warszawie, to już od 19 lat impreza odbywa się w Gdyni. Na Open'erze zagrali między innymi The Chemical Brothers, Massive Attack, Beastie Boys, Nick Cave & The Bad Seeds, Prince, Bjork, Pearl Jam, Pulp, Depeche Mode, Lorde, Gorillaz, Kylie Minogue czy M.I.A.