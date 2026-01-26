Logo strona główna
Kultura i styl

Open'er z kolejnymi artystami. Do Polski wraca Kneecap

|
Kneecap podczas koncertu na festiwalu Glastonbury
Prostest fanów grupy Kneecap przed sądem w Londynie
Źródło: Reuters
Open'er Festival ogłosił w poniedziałek kolejnych artystów, którzy pojawią się na imprezie w tym roku. Wśród nich znalazł się rapujący po irlandzku zespół Kneecap, który do tej pory wystąpił w Polsce dwa razy.

W poniedziałek organizatorzy Open'er Festivalu przedstawili kolejne gwiazdy, które wystąpią na gdyńskiej imprezie na początku lipca. Są to DJ Martin Garrix, znany z zespołu The National wokalista Matt Berninger, wokalistka LP, DJ Yosouke Yukimatsu oraz zespół Kneecap.

Kim są Kneecap?

Kneecap to grupa z Irlandii Północnej, która zdobyła popularność na całym świecie, rapując w języku irlandzkim. Znani są również z licznych kontrowersji - głównie z powodu ich wsparcia dla Palestyny. Jeden z muzyków z zespołu był oskarżony o wspieranie terroryzmu, jednak jego sprawę oddalono.

Zespół został założony w 2017 roku w Belfaście przez raperów Mo Charę (Liam Óg Ó hAnnaidh) i Móglaí Bapa (Naoise Ó Cairealláin) oraz DJ-a Próvaía (JJ Ó Dochartaigh). Jak pisaliśmy niedawno w portalu tvn24.pl, inspiracją dla ich pierwszego utworu "C.E.A.R.T.A.", było przyłapanie Móglaí razem z jego przyjacielem przez policję na robieniu graffiti z napisem "cearta" (po irlandzku - prawa). Piosenka miała być tylko zabawą, ale stała się viralem.

Oskarżono ich o terroryzm, Węgry nie wpuściły do kraju. Kim są Kneecap

Oskarżono ich o terroryzm, Węgry nie wpuściły do kraju. Kim są Kneecap

Martyna Nowosielska-Krassowska
Wizja przyszłości i bolesna teraźniejszość. Taki był pierwszy dzień OFF Festivalu

Wizja przyszłości i bolesna teraźniejszość. Taki był pierwszy dzień OFF Festivalu

W 2024 roku premierę miała komedia "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja", opowiadająca w dość przerysowany sposób o powstaniu zespołu, a w tle - o walce o językową tożsamość. Jedną z ról zagrał Michael Fassbender, a w członków zespołu wcielili się oni sami. Film odniósł duży sukces. Był m.in. pierwszym irlandzkojęzycznym filmem na prestiżowym festiwalu Sundance, gdzie zgarnął nagrodę publiczności - NEXT Audience Award, a w Wielkiej Brytanii zdobył sześć nominacji do BAFTA i statuetkę "za wybitny brytyjski debiut". Pojawił się nawet na krótkiej liście propozycji do nominacji oscarowych.

Grupa występuje na największych festiwalach. Byli jedną z głównych gwiazd ostatniego Off Festival w Katowicach, a 1 września wystąpili w warszawskiej Stodole. Bilety na koncert wyprzedały się błyskawicznie.

Quo vadis, festiwalowe lato? Co nas czeka w przyszłym roku

Quo vadis, festiwalowe lato? Co nas czeka w przyszłym roku

Martyna Nowosielska-Krassowska
Open'er ogłasza kolejne gwiazdy. Do składu dołącza gwiazda pop

Open'er ogłasza kolejne gwiazdy. Do składu dołącza gwiazda pop

Martyna Nowosielska-Krassowska

Open'er. Jeden z największych festiwali

Open'er Festival to jeden z największych festiwali w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się 23 lata temu w Warszawie. Od 19 lat impreza organizowana jest w Gdyni. Tak będzie również w przyszłym roku. Festiwal rozpocznie się 1 lipca, a zakończy 4 lipca.

Na Open'erze zagrali dotąd między innymi The Chemical Brothers, Massive Attack, Beastie Boys, Prince, Bjork, Pearl Jam, Pulp, Foo Fighters, Depeche Mode, Lorde, Gorillaz, Kylie Minogue i M.I.A. 

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ANDY RAIN/PAP/EPA

TAGI:
MuzykaFestiwalekoncertIrlandia Północna
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
