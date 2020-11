Śpiewali o "Dziewczynie o perłowych włosach". Założyciel Omegi nie żyje

Artysta mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla agencji MTI, że członkowie zespołu mieli szczęście, iż powstał on w czasach, gdy muzyka rockowa startowała na świecie. - Beatlesi, Stonesi też zaczynali w 1962 roku. Kim oni byli dla świata, tym my byliśmy dla bloku socjalistycznego – powiedział. Wielką popularność zespół zdobył po dołączeniu do podstawowego składu drugiego klawiszowca Gabora Pressera, który okazał się świetnym kompozytorem. To właśnie Presser stworzył muzykę do "Dziewczyny o perłowych włosach".