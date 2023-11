"Dajmy jej duuuużo wsparcia". Olivier Janiak o akcji rozkręconej przez Magdalenę Różdżkę

- To niebywałe, że Magda Różdżka jest w stanie zaangażować tylu ludzi, żeby dzieci z ośrodków adopcyjnych trafiły do rodzin przepełnionych miłością - mówi Mikołaj Roznerski. Aktor razem z innymi gwiazdami, wśród których znalazł się Olivier Janiak, wziął udział w sesji do kalendarza charytatywnego Fundacji Rodzin Adopcyjnych. To już szósta edycja tej akcji.

Magdalena Różdżka dla rodzin adopcyjnych

- Najważniejsze jest, żeby dziecko, które z jakichś przyczyn nie może być wychowywane przez rodziców biologicznych, trafiało jak najszybciej do kochających rodziców zastępczych albo adopcyjnych - mówi Magdalena Różdżka w "Co za tydzień". Aktorka dodaje, że nie mniej ważne jest dla niej ocieplenie wizerunku rodzin zastępczych. - Wszystkie, które poznaję, są aniołami, są wspaniałymi ludźmi - przekonuje. Różdżka wspiera Fundację Rodzin Adopcyjnych od 15 lat. Zaczęło się od przypadku - aktorka poszła oddać rzeczy po swoim dziecku do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, gdzie trafiają dzieci porzucone lub odebrane rodzicom po policyjnej interwencji. - To wyspa miłości. Miejsce, które bardzo dba o maleńkie dzieci. Często tygodniowe, miesięczne - mówiła aktorka w TVN24. Miejsce stało się inspiracją do filmu "1800 gramów". To historia kobiety, szefowej takiego ośrodka, szukającej rodzin, które wzięłyby jego podopiecznych na święta. Różczka zagrała w filmie główną rolę, a scenariusz współtworzył jej partner Jan Holoubek. Aktorka jest też ambasadorką kampanii "Już jesteś?", której celem jest znalezienie nowych kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci. Wpiera też Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. - To niebywałe, że Magda Różdżka jest w stanie zaangażować tylu ludzi, żeby dzieci z ośrodków adopcyjnych trafiły do rodzin przepełnionych miłością - mówi aktor Mikołaj Roznerski. - Początek dla tych dzieci jest trudniejszy, one nie do końca dostają miłość od początku, ale możemy to nadrobić. I chcemy wspierać takich rodziców, którzy podejmują się tego wyzwania - dodaje aktorka Magdalena Lamparska.