Podczas koncertu popularnej amerykańskiej wokalistki Olivii Rodrigo w St. Louis w stanie Missouri rozdawano darmowe środki antykoncepcyjne oraz tak zwane pigułki "dzień po". Piosenkarka od dawna deklaruje, że jest zwolenniczką ochrony praw reprodukcyjnych kobiet. W Missouri aborcja jest zaś dozwolona tylko w ograniczonych przypadkach. Sprawa rozdawania darmowej antykoncepcji na koncercie wzbudziła krytykę ze strony jednego z republikańskich senatorów. Bill Eigel ocenił w serwisie X, że "jako ojciec córki, jest tym przerażony". "

Koncert Olivii Rodrigo w St. Louis w stanie Missouri odbył się 12 marca. Jak opisują media, na terenie obiektu, w którym odbywało się wydarzenie, tuż obok damskich toalet, postawiono stoisko, z którego uczestnicy koncertu mogli bezpłatnie wziąć środki antykoncepcyjne oraz pigułki "dzień po".

Darmowa antykoncepcja na koncercie Olivii Rodrigo

"Guardian" podaje, że stoisko zostało rozstawione przez aktywistki z grupy Right by You, zaproszone na wydarzenie przez samą piosenkarkę. Organizacja ta pomaga młodym osobom w znalezieniu pomocy związanej z aborcją poza Missouri. W stanie tym usunięcie ciąży jest dozwolone tylko w przypadku, w którym ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety. Stephanie Kraft Sheley z Right by You przyznała w rozmowie z gazetą, że wiele osób było zaskoczonych, że bezpłatnie rozdawane są środki, które zazwyczaj kosztują po nawet 50 dolarów. - Wyraz ich twarzy, gdy zdają sobie sprawę, że ktoś się o nich troszczy i chce im pomóc, jest tym, po co tu jesteśmy - oceniła. - Pokazuje to, jak dobrze (taka inicjatywa - red.) może zostać przyjęta, gdyby inni artyści też tak postąpili. Mam nadzieję, że pójdą za tym przykładem - powiedziała Sheley.

"To wspaniale, że Olivia Rodrigo wykorzystuje swoją pozycję, by zwrócić uwagę na istotę wyboru dotyczącego praw reprodukcyjnych" - ocenia międzynarodowa organizacja pozarządowa MSI Reproductive Choices, cytowana przez BBC. "Jednak nigdy nie zastąpi to dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, gdy będą one potrzebne" - wskazano.

W zeszłym miesiącu, wraz z trasą koncertową Rodrigo, ruszyła kampania reklamowana przez piosenkarkę pt. "Fund 4 Good", której celem jest ochrona praw reprodukcyjnych kobiet i dziewcząt. 21-latka zadeklarowała, że część dochodów z występów zostanie przeznaczona na rzecz tej kampanii. W przeszłości Rodrigo ujawniła już swoje stanowisko na temat aborcji, gdy w 2022 roku skrytykowała decyzję Sądu Najwyższego USA, który unieważnił federalne prawo do aborcji w sprawie Roe przeciwko Wade. - Jestem zdruzgotana i przerażona, że tak wiele kobiet i dziewcząt umrze z tego powodu - mówiła Amerykanka.

Krytyka pod adresem piosenkarki

Sprawa rozdawania darmowej antykoncepcji na koncercie wzbudziła krytykę ze strony jednego z republikańskich senatorów. Bill Eigel ocenił w serwisie X, że "jako ojciec córki, jest tym przerażony". "Zeszłej nocy Olivia Rodrigo rozdawała środki poronne na swoim koncercie (...). Wielu jej fanów to dzieci" - stwierdził. Według niego piosenkarka "szkodzi kobietom w Missouri, popierając aborcję" i "powinna się wstydzić".

Przypomnijmy, że tabletki poronne, o których pisze senator, nie są tym samym, co tabletki "dzień po", które mogli dostać uczestnicy koncertu. Przeznaczeniem tabletki "dzień po", czyli antykoncepcji awaryjnej, jest niedopuszczenie do zajścia w ciążę i nie wywołuje ona działania poronnego. Z kolei tabletki poronne to inaczej aborcja farmakologiczna. Nie jest to metoda antykoncepcji, ale służy do przerywania powstałej już ciąży.

Kim jest Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo urodziła się w 2003 roku w mieście Temecula w Kalifornii. Początki jej kariery to występy w kilku serialach Disneya. Jej debiutancki album pt. "Sour" ukazał się w 2021 roku, a pierwszy singiel "Drivers License" odniósł międzynarodowy sukces. W tym samym roku artystka otrzymała siedem nominacji do nagrody Grammy. Ostatecznie odebrała trzy statuetki, za najlepszy album wokalny - pop, dla najlepszej nowej artystki i za najlepszy występ solowy - pop. W 2023 roku ukazał się jej drugi album pt. "Guts".

