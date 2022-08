"Uczyniłaś życie nas wszystkich o wiele lepszym". John Travolta i inni przyjaciele żegnają Olivię Newton-John

czytaj dalej

Liczba dzieci i młodzieży leczonych z powodu depresji w ciągu ostatnich pięciu lat podwoiła się - to dane od lekarzy. Swoimi statystykami dysponuje również policja. Wskazują one, że coraz częściej dochodzi do prób samobójczych podejmowanych przez młodych ludzi. - Ogromna liczba dzieci w ogóle nie leczy depresji, bo są w małych miejscowościach, na wsiach, gdzie nie mają żadnego dostępu do specjalisty zdrowia psychicznego - zwraca uwagę Anna Morawska-Borowiec, prezes Fundacji "Twarze Depresji". Materiał magazynu "Polska i Świat".