Aktorka Olivia Colman w sobotę w programie CNN "The Amanpour Hour” stwierdziła, że gdyby była mężczyzną, zarabiałaby dużo więcej. - Jestem świadoma, że gdybym była Oliverem Colmanem, zarabiałabym dużo więcej niż obecnie. Wiem o jednej różnicy w wynagrodzeniu, która wynosi 12 tysięcy procent - powiedziała. Zdobywczyni Oscara wyraziła opinię, że dysproporcje w zarobkach między aktorami a aktorkami są tak duże, ponieważ istnieje przekonanie, że to przede wszystkim ci pierwsi przyciągają publiczność. - Aktorzy otrzymują wyższe wynagrodzenie, ponieważ zwykło się mówić, że przyciągają widzów, ale w rzeczywistości już od dziesięcioleci to nie jest prawda. Nadal jednak lubi się używać tego argumentu jako powodu, by nie płacić kobietom tyle samo - stwierdziła. - Badania sugerują, że kobiety zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, co przekładało się na zyski kasowe - dodała. ZOBACZ TEŻ: Najlepiej opłacani aktorzy Hollywood. Lista magazynu "Forbes" Jak wskazuje "The Guardian, to nie pierwszy raz, gdy Colman zwraca uwagę na nierówności między płciami. - Jeśli kobieta przeklina, ludzie wydają się być zszokowani. Odwal się! Kobiety są po prostu ludźmi: zabawnymi, sprośnymi, kochającymi, opiekuńczymi, zupełnie jak mężczyźni - powiedziała w zeszłym miesiącu w wywiadzie dla portalu Radio Times.