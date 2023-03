"Maleńkie, ale niezwykle miłe" spotkanie z noblistką w pociągu

"Siedziałam na schodach w zatłoczonym pociągu relacji Jerozolima - Tel Awiw, którym setki ludzi wracało po protestach przetaczających się obecnie przez Izrael, gdy zagadnął mnie jeden z współpasażerów - napisała Tokarczuk pod zdjęciem, które opublikowała we wtorek na Facebooku. - Okazało się po chwili, że parę innych osób w tej cześć pociągu również czytało moje książki i tak doszło do maleńkiego, ale niezwykle miłego spotkania autorskiego".

To samo zdjęcie pisarki, jej męża Grzegorza Zygadły i mężczyzn z flagami Izraela opublikowała na Instagramie Fundacja Olgi Tokarczuk, dodając, że "rozmowy przebiegały w przyjaznej atmosferze". "I w ten właśnie sposób, równolegle do konsultacji międzyrządowych, dotyczących wykorzystania polskich doświadczeń w dławieniu niezależności sądów, nieoczekiwanym zbiegiem okoliczności dochodzi do pojednania narodowego poprzez kulturę" - czytamy we wpisie.