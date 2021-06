Tokarczuk: po tyranach, którzy teraz rządzą, nie będzie śladu, wielka literatura przetrwa

Pisarz, poeta ma także taką moc, że zawsze może swoich przeciwników umieścić w jakimś piekle - powiedziała pisarka Olga Tokarczuk w Rawennie. - Zawsze, kiedy myślę o różnych tyranach, którzy rządzą teraz na świecie i robią dużo złego, to sądzę, że za sto, dwieście lat nie będzie po nich śladu, a wielka literatura, jaka teraz powstaje, po prostu przetrwa - podkreśliła. Spotkanie we Włoszech odbyło się w ramach festiwalu kultury dedykowanego Dantemu w związku z 700-leciem jego śmierci.

Spotkanie z pisarką Olgą Tokarczuk zorganizowano we wtorek wieczorem w sugestywnej oprawie na terenie XV-wiecznej fortecy Rocca Brancaleone w Rawennie. Na uroczyście obchodzony w tym roku jubileusz Instytut Polski w Rzymie przygotował inicjatywę Polonia per Dante, na którą zaproszono laureatkę literackiej Nagrody Nobla.

- Ale u Dantego mniej mnie fascynował ten język, który był trudny, ale raczej wizja, obraz świata, który stworzył. Uważam go za archetyp pisarza, tak jak rozumiem pisanie. To ktoś, kto ma ambicję stworzenia wszystkiego tego, co nas otacza, wytyczenia pewnych prawideł, porządków w chaosie naszego codziennego życia i nazwania tego - wyjaśniła.