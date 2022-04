Nowa książka Olgi Tokarczuk. Znamy datę premiery

"Empuzjon" to tytuł książki, której akcja toczy się w Görbersdorf (dzisiaj Sokołowsko) u progu XX wieku. - Właśnie tutaj, u podnóża gór, od przeszło pół wieku działa jedno z pierwszych na świecie i słynne w całej Europie specjalistyczne sanatorium leczące choroby "piersiowe i gardlane" – informuje na swojej stronie Wydawnictwo Literackie, nakładem którego ukaże się powieść Tokarczuk.

"Empuzjon" - o czym jest książka Olgi Tokarczuk

Mieczysław Wojnicz, bohater powieści, trafia do uzdrowiska, licząc, że nowatorskie metody leczenia pomogą mu w walce ze schorzeniami. Poznaje kuracjuszy, którzy dyskutują na różne ważne tematy. Tłem tego, co dzieje się w Görbersdorf, są tragiczne wydarzenia w okolicznych górach. - Olga Tokarczuk w "Empuzjonie" odsłania przed czytelnikami prawdy o świecie, których albo nie zauważamy, albo za wszelką cenę nie chcemy do siebie dopuścić - czytamy w zapowiedzi wydawcy.