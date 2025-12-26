Norwegowie zachwyceni książką Tokarczuk. Co przykuło ich uwagę

Olga Tokarczuk z literacką Nike 2015 za "Księgi Jakubowe" Źródło: tvn24

W Norwegii nie przyznaje się książkom punktów. Zamiast tego recenzenci sięgają po skalę znaną z kostek do gry - od jednego do sześciu oczek. Sześć oznacza absolutne maksimum, notę zarezerwowaną dla książek uznawanych za wydarzenie literackie. "Księgi Jakubowe", które ukazały się w Norwegii w połowie tego roku, otrzymały sześć oczek we wszystkich najważniejszych mediach: w "VG", "Aftenposten" oraz "Klassekampen". Przy niemal tysiącstronicowej powieści historycznej to werdykt wyjątkowy.

Co krytycy docenili szczególnie

Norwescy krytycy pisali o "powieści totalnej", "monumencie", "książce, która wymaga czasu i skupienia, ale odpłaca się z nawiązką". Podkreślali rozmach narracji, wielogłosową konstrukcję i odwagę formalną. Równocześnie w niemal każdej recenzji pojawiał się wątek, który w norweskiej krytyce nie zawsze bywa równie mocno eksponowany - rola tłumaczenia.

Jego autorką jest Julia Aagenæs Więdłocha, od lat mieszkająca w Norwegii. To ona przełożyła na język norweski powieść Tokarczuk - język bogaty, rozlewający się, pełen metafor i detalu - w kraju, w którym literatura przyzwyczaiła czytelników do oszczędnej frazy i konkretu. Jak podkreślała w wywiadzie, to właśnie napięcie między tymi dwiema tradycjami było największym wyzwaniem.

"Jakobsbøkene" - norweskie wydanie "Ksiąg Jakubowych" Olgi Tokarczuk Źródło: materiały prasowe

- Norweski jest językiem bardzo konkretnym. Tokarczuk pisze długą, falującą frazą, często złożoną, pełną szczegółów. Tego w norweskiej literaturze jest stosunkowo mało. Nie chciałam tej frazy skracać ani "prostować", bo właśnie to w prozie Tokarczuk jest najważniejsze - wyjaśniła Julia Aagenæs Więdłocha.

Krytycy zwracali uwagę, że tłumaczenie nie "upraszcza" Tokarczuk dla norweskiego czytelnika. Przeciwnie - zmusza go do zmiany tempa lektury. "Aftenposten" pisał o przekładzie, który "rozszerza możliwości norweskiego języka", a "Klassekampen" podkreślał, że to rzadki przykład tłumaczenia, które zachowuje rytm i gęstość oryginału.

- Tokarczuk nie daje się czytać w pośpiechu. To literatura, która wymaga cierpliwości. Ale norweski czytelnik jest na to gotowy, jeśli dostanie tekst, który go nie zdradza - podkreśliła autorka przekładu.

Tokarczuk w Norwegii

Olga Tokarczuk Źródło: Jakub Praszkiewicz/PAP

Obecność twórczości Olgi Tokarczuk w Norwegii nie zaczęła się jednak od "Ksiąg Jakubowych". Wcześniej norwescy czytelnicy poznali autorkę dzięki przekładom takich powieści, jak "Bieguni" oraz "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Przygotowane przez innych doświadczonych tłumaczy literatury polskiej otworzyły Tokarczuk drogę do norweskiego obiegu literackiego, ale dopiero monumentalna opowieść o Jakubie Franku pokazała pełną skalę jej ambicji i możliwości.

- Tamte książki były dla Norwegów wejściem. "Księgi Jakubowe" są już zanurzeniem. To inny rodzaj relacji z tekstem. Dłuższy, bardziej wymagający, ale też dużo głębszy - zauważyła Aagenæs Więdłocha, podkreślając, że norweski czytelnik rzadko ma okazję obcować z prozą, która tak konsekwentnie wymyka się narracyjnej dyscyplinie. - Norweska literatura jest bardzo dobra w skrócie, w precyzji, w jednym mocnym obrazie. Tokarczuk robi coś przeciwnego: buduje świat warstwa po warstwie, pozwala mu pęcznieć. Moim zadaniem było tego świata nie zamknąć - tłumaczyła.

Ten aspekt przekładu szczególnie doceniali krytycy, zwracając uwagę, że język norweski w "Księgach Jakubowych" brzmi inaczej niż zwykle: wolniej, szerzej, z większą liczbą rejestrów. To doświadczenie, które - jak pisano - "przypomina Norwegom, że literatura może być przestrzenią nadmiaru, a nie tylko kontroli".

- Tokarczuk daje Norwegom coś, co sami sobie rzadko pozwalają dać. Dostają od niej czas, niepewność i zgodę na to, że nie wszystko musi być natychmiast zrozumiałe - mówiła Julia Aagenæs Więdłocha.

Prezent polecany na święta

Moment publikacji również miał znaczenie. Norweski rynek książki od lat zdominowany jest przez reportaż, literaturę faktu i krótką prozę. Powieść Tokarczuk idzie wbrew temu trendowi - jest obszerna (norweski przekład liczy 912 stron) i wymagająca. A jednak właśnie ta "nieprzystawalność" okazała się jej siłą. "VG" pisał, że to książka, która "odmawia bycia skonsumowaną", a zamiast tego oferuje czytelnikowi doświadczenie.

W księgarniach w Oslo, Bergen i Trondheim "Księgi Jakubowe" leżą dziś na stołach z napisem "Anbefalt julegave" - polecany prezent świąteczny. Księgarze mówią o stabilnym zainteresowaniu, bibliotekarze o długich listach oczekujących. To książka na zimę - na długie, ciemne wieczory, w których norwescy czytelnicy coraz częściej sięgają po literaturę bardziej wymagającą.

Praca Aagenæs Więdłochy z twórczością Tokarczuk nie kończy się na "Księgach Jakubowych". Tłumaczka pracuje nad przekładem "Empuzjonu" - ostatniej do tej pory powieści noblistki. - Po takiej książce jak "Księgi Jakubowe" poprzeczka jest bardzo wysoko. Ale to praca, która daje ogromny sens - podsumowuje.

"Księgi Jakubowe" z nagrodami

"Księgi Jakubowe" ukazały się jesienią 2014 roku i w ciągu ponad dekady przyniosły Oldze Tokarczuk szereg nagród, w tym Literacką Nagrodę Nike (2015) oraz Laure-Bataillon (wspólnie z Marylą Laurent) - najważniejszą nagrodą literacką we Francji za przekład (2019). Angielski przekład powieści autorstwa Jennifer Croft znalazł się wśród kandydatów do Międzynarodowej Nagrody Bookera w 2022 roku.