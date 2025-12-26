Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Norwegowie zachwyceni książką Tokarczuk. Co przykuło ich uwagę

Olga Tokarczuk
Olga Tokarczuk z literacką Nike 2015 za "Księgi Jakubowe"
Źródło: tvn24
"Księgi Jakubowe", jedna z najbardziej znanych i nagradzanych powieści Olgi Tokarczuk, doczekały się norweskiego przekładu. Książka noblistki zbiera w Norwegii entuzjastyczne recenzje i znalazła się w gronie polecanych prezentów na święta w tamtejszych księgarniach. Na co zwracają uwagę norwescy krytycy?

W Norwegii nie przyznaje się książkom punktów. Zamiast tego recenzenci sięgają po skalę znaną z kostek do gry - od jednego do sześciu oczek. Sześć oznacza absolutne maksimum, notę zarezerwowaną dla książek uznawanych za wydarzenie literackie. "Księgi Jakubowe", które ukazały się w Norwegii w połowie tego roku, otrzymały sześć oczek we wszystkich najważniejszych mediach: w "VG", "Aftenposten" oraz "Klassekampen". Przy niemal tysiącstronicowej powieści historycznej to werdykt wyjątkowy.

Osiem pytań o polskich noblistów. Na ile odpowiesz?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Osiem pytań o polskich noblistów. Na ile odpowiesz?

Quizy

Co krytycy docenili szczególnie

Norwescy krytycy pisali o "powieści totalnej", "monumencie", "książce, która wymaga czasu i skupienia, ale odpłaca się z nawiązką". Podkreślali rozmach narracji, wielogłosową konstrukcję i odwagę formalną. Równocześnie w niemal każdej recenzji pojawiał się wątek, który w norweskiej krytyce nie zawsze bywa równie mocno eksponowany - rola tłumaczenia.

Jego autorką jest Julia Aagenæs Więdłocha, od lat mieszkająca w Norwegii. To ona przełożyła na język norweski powieść Tokarczuk - język bogaty, rozlewający się, pełen metafor i detalu - w kraju, w którym literatura przyzwyczaiła czytelników do oszczędnej frazy i konkretu. Jak podkreślała w wywiadzie, to właśnie napięcie między tymi dwiema tradycjami było największym wyzwaniem.

"Jakobsbøkene" - norweskie wydanie "Ksiąg Jakubowych" Olgi Tokarczuk
"Jakobsbøkene" - norweskie wydanie "Ksiąg Jakubowych" Olgi Tokarczuk
Źródło: materiały prasowe

- Norweski jest językiem bardzo konkretnym. Tokarczuk pisze długą, falującą frazą, często złożoną, pełną szczegółów. Tego w norweskiej literaturze jest stosunkowo mało. Nie chciałam tej frazy skracać ani "prostować", bo właśnie to w prozie Tokarczuk jest najważniejsze - wyjaśniła Julia Aagenæs Więdłocha.

Krytycy zwracali uwagę, że tłumaczenie nie "upraszcza" Tokarczuk dla norweskiego czytelnika. Przeciwnie - zmusza go do zmiany tempa lektury. "Aftenposten" pisał o przekładzie, który "rozszerza możliwości norweskiego języka", a "Klassekampen" podkreślał, że to rzadki przykład tłumaczenia, które zachowuje rytm i gęstość oryginału.

- Tokarczuk nie daje się czytać w pośpiechu. To literatura, która wymaga cierpliwości. Ale norweski czytelnik jest na to gotowy, jeśli dostanie tekst, który go nie zdradza - podkreśliła autorka przekładu.

Tokarczuk w Norwegii

Olga Tokarczuk
Olga Tokarczuk
Źródło: Jakub Praszkiewicz/PAP

Obecność twórczości Olgi Tokarczuk w Norwegii nie zaczęła się jednak od "Ksiąg Jakubowych". Wcześniej norwescy czytelnicy poznali autorkę dzięki przekładom takich powieści, jak "Bieguni" oraz "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Przygotowane przez innych doświadczonych tłumaczy literatury polskiej otworzyły Tokarczuk drogę do norweskiego obiegu literackiego, ale dopiero monumentalna opowieść o Jakubie Franku pokazała pełną skalę jej ambicji i możliwości.

- Tamte książki były dla Norwegów wejściem. "Księgi Jakubowe" są już zanurzeniem. To inny rodzaj relacji z tekstem. Dłuższy, bardziej wymagający, ale też dużo głębszy - zauważyła Aagenæs Więdłocha, podkreślając, że norweski czytelnik rzadko ma okazję obcować z prozą, która tak konsekwentnie wymyka się narracyjnej dyscyplinie. - Norweska literatura jest bardzo dobra w skrócie, w precyzji, w jednym mocnym obrazie. Tokarczuk robi coś przeciwnego: buduje świat warstwa po warstwie, pozwala mu pęcznieć. Moim zadaniem było tego świata nie zamknąć - tłumaczyła.

Ten aspekt przekładu szczególnie doceniali krytycy, zwracając uwagę, że język norweski w "Księgach Jakubowych" brzmi inaczej niż zwykle: wolniej, szerzej, z większą liczbą rejestrów. To doświadczenie, które - jak pisano - "przypomina Norwegom, że literatura może być przestrzenią nadmiaru, a nie tylko kontroli".

- Tokarczuk daje Norwegom coś, co sami sobie rzadko pozwalają dać. Dostają od niej czas, niepewność i zgodę na to, że nie wszystko musi być natychmiast zrozumiałe - mówiła Julia Aagenæs Więdłocha.

Blokada na lata, a nawet śmierć. Ciemna strona Nagrody Nobla
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Blokada na lata, a nawet śmierć. Ciemna strona Nagrody Nobla

Anna Zaleska

Prezent polecany na święta

Moment publikacji również miał znaczenie. Norweski rynek książki od lat zdominowany jest przez reportaż, literaturę faktu i krótką prozę. Powieść Tokarczuk idzie wbrew temu trendowi - jest obszerna (norweski przekład liczy 912 stron) i wymagająca. A jednak właśnie ta "nieprzystawalność" okazała się jej siłą. "VG" pisał, że to książka, która "odmawia bycia skonsumowaną", a zamiast tego oferuje czytelnikowi doświadczenie.

W księgarniach w Oslo, Bergen i Trondheim "Księgi Jakubowe" leżą dziś na stołach z napisem "Anbefalt julegave" - polecany prezent świąteczny. Księgarze mówią o stabilnym zainteresowaniu, bibliotekarze o długich listach oczekujących. To książka na zimę - na długie, ciemne wieczory, w których norwescy czytelnicy coraz częściej sięgają po literaturę bardziej wymagającą.

Praca Aagenæs Więdłochy z twórczością Tokarczuk nie kończy się na "Księgach Jakubowych". Tłumaczka pracuje nad przekładem "Empuzjonu" - ostatniej do tej pory powieści noblistki. - Po takiej książce jak "Księgi Jakubowe" poprzeczka jest bardzo wysoko. Ale to praca, która daje ogromny sens - podsumowuje.

"Księgi Jakubowe" z nagrodami

"Księgi Jakubowe" ukazały się jesienią 2014 roku i w ciągu ponad dekady przyniosły Oldze Tokarczuk szereg nagród, w tym Literacką Nagrodę Nike (2015) oraz Laure-Bataillon (wspólnie z Marylą Laurent) - najważniejszą nagrodą literacką we Francji za przekład (2019). Angielski przekład powieści autorstwa Jennifer Croft znalazł się wśród kandydatów do Międzynarodowej Nagrody Bookera w 2022 roku.

W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"

Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Praszkiewicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Olga TokarczukLiteraturaNorwegia
Czytaj także:
Zima, śnieg, auto, parasol
Koniec roku przyniesie sporo chmur i opadów
METEO
imageTitle
Najbardziej symboliczne wyzwanie w karierze Kamila Stocha
EUROSPORT
Wybuch w meczecie w Syrii
Miał eksplodować podłożony ładunek. Nowe informacje o tragedii w meczecie
Świat
Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach
WARSZAWA
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Pęknięcie szyny. Pociąg cofa się do poprzedniej stacji, w środku 400 pasażerów
Katowice
Karambol 9 samochodów
Karambol dziewięciu samochodów, wśród poszkodowanych dzieci
Łódź
Gołoledź
Gołoledź na A1, auta wypadają z drogi
Łódź
Koniec mrożenia cen prądu. Jak to wpłynie na rachunki
Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy
Michał Istel
imageTitle
Świątek już w formie. Pewna wygrana w Chinach
EUROSPORT
Zełenski i Trump w Białym Domu
Spotkanie Zełenskiego z Trumpem. Jest data
Świat
Szanghaj, port, Chiny
Chiny ogłaszają sankcje. To reakcja na działania USA
BIZNES
Japonia
Atak nożownika w fabryce opon. Kilkanaście osób rannych
Świat
Samochód wpadł na prywatną posesję
Staranował ogrodzenie i wpadł na posesję. 20-latek trafił do szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Policja zatrzymała 53-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia w Boże Narodzenie. Nie żyje kobieta, jej partner zatrzymany
WARSZAWA
Gołoledź
Niebezpieczna aura w wielu regionach. Są alarmy
METEO
Policja zabezpieczyła balony (zdjęcie ilustracyjne)
W święta przemytnicy nie próżnują, do Polski wleciały kolejne balony
Białystok
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
BIZNES
Mróz w Korei Południowej
Odczuwalna temperatura wyniosła -35 stopni
METEO
pukanie do drzwi shutterstock_2123753924
Usłyszeli pukanie do drzwi. Gość został z nimi na 45 lat
Świat
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uratowali psa, którego ktoś przywiązał do drzewa w centrum miasta
Ktoś przywiązał psa do drzewa w centrum miasta
Katowice
Muniek Staszczyk
"Tak musiało być". Muniek Staszczyk o wyrzuceniu Sidney'a Polaka przez SMS
Polska
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
BIZNES
605090728_25346142665007488_955122365099885380_n-0001
"Ludzie ledwo chodzą, auta mają problem, by ruszyć ze świateł"
WARSZAWA
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
METEO
imageTitle
Tego NBA nie widziała. Spektakularny rekord Jokicia
EUROSPORT
Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel ostro o Trumpie w "alternatywnym orędziu świątecznym"
Świat
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
BIZNES
Miejsce wypadku - Szaflary woj. małopolskie
Zderzenie dwóch aut na Zakopiance
Kraków
Odessa
Rosjanie uderzyli w porty. Trzy zagraniczne statki uszkodzone
Świat
imageTitle
Strzelał do kolarzy, trafił do aresztu. Skruchy nie wyraził
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica