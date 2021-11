"Ojciec" Floriana Zellera , "Aida" Jasmili Žbanić i "Titane" z nominacjami do Europejskich Nagród Filmowych

Europejska Akademia Filmowa opublikowała we wtorek listę filmów nominowanych do 34. Europejskich Nagród Filmowych (EFA). Wśród faworytów są "Ojciec" Floriana Zellera, "Aida" Jasmili Žbanić i i "Titane" Julii Ducournau. Każdy z tytułów otrzymał po cztery nominacje.

I tak francuski, obrazoburczy "Titane" Julii Ducournau ma już na koncie Złotą Palmę z Cannes, przejmująca, bośniacka "Aida" Jasmili Žbanić zaliczyła nominację do Oscara w kategorii: film międzynarodowy, a brytyjski "Ojciec" Floriana Zellera zdobył dwa Oscary - za reżyserię oraz dla najlepszego aktora. Tę drugą nagrodę otrzymał Anthony Hopkins, nominowany także do Europejskiej Nagrody Filmowej (EFA).

Wydaje się, że między tymi dwoma tytułami rozegra się walka o główne statuetki, chociaż namieszać może Paolo Sorrentino ze swoim najnowszym filmem "To była ręka Boga" nagrodzonym w Wenecji.

Faworyci i polskie akcenty

"Aida" Jasmili Žbanić, opowiadająca o tłumaczce ONZ, która próbuje ocalić swoją rodzinę podczas wojny w byłej Jugosławii, będzie prawdopodobnie faworytką numer jeden do najważniejszych nagród. Film powstał w koprodukcji z Polską - z udziałem polskiej kostiumolog, montażysty i kompozytora muzyki.

W kategorii "Odkrycia" nominowane zostały dwa filmy w polskiej koprodukcji: islandzki thriller "Lamb" Valdimara Jóhannssona, w którym małżeństwo traktuje małą owcę jak swoje dziecko (polska montażystka), oraz rosyjski "Wielorybnik" Filipa Jurjewa (montażysta i kompozytor to Polacy).

Jesteśmy także koproducentami animacji kukiełkowej "Nawet myszy idą do nieba" zrealizowanej przez Denisę Grimmovą i Jana Bubenicka, nominowanej w kategorii "Najlepszy europejski film animowany".

Hopkins i Mulligan czy Duricic?

O ile w kategorii najlepszych ról męskich, prawdopodobnie nikt nie może zagrozić Hopkinsowi, to wśród ról kobiecych sytuacja nie jest już tak klarowna. Wydaje się, że nagroda trafi albo do odtwórczyni głównej roli w "Aidzie" Jasny Djuricić, albo do rewelacyjnej Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"), której Oscara sprzątnęła sprzed nosa wielka Frances McDormand za rolę w "Nomadland".