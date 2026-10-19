Kultura i styl Nie żyje ojciec Edyty Bartosiewicz. Poruszający wpis artystki

Nie żyje ojciec Edyty Bartosiewicz Źródło zdj. gł.: facebook.com/bartosiewiczedyta

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Edyta Bartosiewicz podzieliła się z obserwatorami w mediach społecznościowych smutną wiadomością w poniedziałkowy poranek. "Odszedł mój Tata. Kocham Cię, Staruszku, do zobaczenia!" - napisała na Instagramie. We wpisie nie ujawniła ani przyczyny śmierci, ani jej okoliczności. Krótki post opatrzony jest zdjęciem ojca piosenkarki.

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Redagował AM