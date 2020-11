Coppola zmienił początek i zakończenie. "Ojciec chrzestny III" w nowej wersji trafi do kin 

Jest tajemnicą poliszynela, że Francis Ford Coppola z ostatniej części trylogii "Ojciec chrzestny" nie był do końca zadowolony. Jednak producenci wymogli na nim, by film trafił do kin w wersji, jakiej oni się domagali. Dopiero teraz, po 30 latach od premiery (1990), Coppola postanowił pokazać światu swoją pierwotną wizję. Film będzie nosić tytuł "The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone" i jak zapewnia reżyser, jest zgodny również z wizją scenarzysty, a zarazem autora literackiego pierwowzoru, Mario Puzo. Pisarz zmarł w 1999 roku.