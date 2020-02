"Oficer i szpieg" z trzema statuetkami Cezara. Roman Polański najlepszym reżyserem

W tym roku oceniano 227 filmów, które - zgodnie z regułami konkursu - wcześniej pokazywane były w kinach. Prowadząca ceremonię przyznania nagród aktorka Florence Foresti wielokrotnie robiła aluzje do oskarżeń Polańskiego o gwałty, mówiąc o jego filmie "Oficer i szpieg".

- Jest 12 momentów, w których będziemy mieli dzisiaj problem - stwierdziła aktorka, nawiązując do 12 nominacji Polańskiego.

Aktor i reżyser Jean-Pierre Daroussin wypowiedział nazwisko nieobecnego na ceremonii Polańskiego, wymieniając go wraz z Robertem Harrisem, jako zwycięzców w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. - Akademia skontaktuje się z nimi, aby przekazać im statuetkę, która mimo wszystko jest bardzo piękną statuetką - stwierdził Jean-Pierre Daroussin. "Oficer i szpieg" otrzymał również Cezara za kostiumy.

Minister kultury Franck Riester powiedział w piątek rano, że Cezar dla Polańskiego jako najlepszego reżysera byłby "złym symbolem w związku ze świadomością, którą wszyscy musimy mieć w walce z przemocą seksualną". Dodał jednak, że nie ma nic przeciwko Cezarowi za najlepszy film, dodając, że "Oficer i szpieg" jest "dziełem zespołu" i że "nie było powodu, aby go karać".

Manifestanci sprzeciwiają się nominacjom do Cezarów dla filmu Romana Polańskiego

Roman Polański poinformował dzień przed rozdaniem nagród, że nie będzie uczestniczył ceremonii. - Aktywistki już grożą mi publicznym linczem. Niektórzy zapowiadają demonstracje przed salą Pleyel. To pokazuje, że [gala - przyp. red.] będzie wyglądała bardziej jak sympozjum niż święto kina, na którym mają zostać nagrodzone największe talenty - tak Polański tłumaczył swoją nieobecność.

Z powodu kontrowersji wokół Romana Polańskiego cały zarząd Akademii Cezara przyznającej nagrody podał się 14 lutego do dymisji. Akademia znalazła się w ogniu krytyki, głównie organizacji feministycznych, po ogłoszeniu 12 nominacji dla filmu Polańskiego. Zarząd Akademii podkreślił, że podjął decyzję o dymisji, by uspokoić sytuację i by "Cezary pozostały wielkim świętem kina".