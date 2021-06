OFF Festival w Katowicach kolejny raz odwołany

"Dołożymy wszelkich starań, by OFF Festival 2022 był najlepszy z dotychczasowych, by zrekompensował wam ten długi czas zawieszenia" - deklarują organizatorzy katowickiej imprezy.

Na początku sierpnia 2021 roku w Dolinie Trzech Stawów zostaną zorganizowane koncerty w ramach niezależnego projektu OFF Country Club. "Niebawem podamy do wiadomości artystów i warunki uczestnictwa. Będą to koncerty osobno biletowane, niezależne od festiwalu" - piszą organizatorzy.

OFF Festival odbywa się cyklicznie od 2006 roku - najpierw w Mysłowicach, od 2010 w Katowicach. Na Śląsku w poprzednich latach gościli między innymi Iggy Pop, Slowdive, Lush, Foals, Suede, M.I.A., PJ Harvey, Feist, Swans, Run the Jewels, Neutral Milk Hotel, Belle & Sebastian, Superorganism, The Jesus And Mary Chain, Jarvis Cocker, Godspeed You! Black Emperor, The Smashing Pumpkins, Mazzy Star, The Flaming Lips, Anna Calvi, Zbigniew Wodecki, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", The National, Daughters oraz wielu innych artystów, głównie reprezentujących muzykę alternatywną.