Rusza OFF Festival 2023. Kto wystąpi w Katowicach

Już dziś rozpoczyna się OFF Festival 2023. W ciągu trzech dni w katowickiej Dolinie Trzech Stawów wystąpi ponad 60 artystów. Choć OFF, jak sama nazwa wskazuje, promuje muzykę alternatywną, gwiazd nie zabraknie. W tym roku na Śląsku zagrają m.in. Pusha-T, Slowdive czy King Krule.

OFF Festival 2023 - line-up

OFF Festival. Kawiarnia Literacka i "Piaskoffnica"

Jednak OFF Festival to nie tylko wydarzenie muzyczne. Przed uczestnikami podwoje otworzy, podobnie jak w poprzednich latach, Kawiarnia Literacka. W zeszłym roku jej hasłem przewodnim był bunt, tematem tegorocznej edycji jest muzyka opisana. "Będziemy skupiać się na biografiach, poezji w muzyce, reportażach, dziennikarstwie muzycznym. Jednym słowem nuty spotykają litery, a my zastanawiamy się, co z tego wyniknie! Jeden dzień poświęcamy wyjątkowej artystce - Korze, bo królowa jest tylko jedna" - czytamy na stronie festiwalu.