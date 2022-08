OFF Festival 2022 startuje w Katowicach. Kto wystąpi?

Dziś rozpoczyna OFF Festival 2022. Na wielbicieli muzyki czeka blisko 70 koncertów w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. To pierwsza edycja imprezy po przerwie spowodowanej pandemią.

Chociaż festiwal oficjalnie startuje 5 sierpnia, na uczestników już dzień wcześniej czekał szereg wydarzeń. W ramach "OFF Before Czujesz Klimat?" wystąpili m.in. Julek Ploski, Alabaster Deplume, Jerry & The Pelican System, MIKE, Eddie Chacon i Nath. W kilku lokalizacjach. Bo OFF Festival to nie tylko wielkie sceny.