Kupiony za kilka tysięcy funtów, trafi pod młotek za kilkaset tysięcy. "Niesamowite" odkrycie rysunku mistrza

"Opisał wszystkie rzeczy, które widział"

- To niesamowita, ekscytująca rzecz - powiedział Greg Rubinstein, szef działu rysunków w Sotheby, którego poproszono o uwierzytelnienie dzieła. Dodał, że notatnik był czymś więcej niż tylko szkicownikiem i miał fundamentalne znaczenie dla naszego zrozumienia prac Rubensa. Został on założony przez młodego artystę podczas pobytu we Włoszech w latach 1600-1608 i był pełen rysunków, notatek i tekstów, które ujawniają jego przemyślenia na tematy takie, jak optyka, symetria, proporcje, anatomia, a nawet ludzka świadomość.

- Opisał wszystkie rzeczy, które widział, a także zanotował wiele swoich myśli i pomysłów dotyczących estetyki, każdego aspektu sztuki, wszystkiego, co przyszło mu do głowy - powiedział Rubinstein. - Jest to niezwykła migawka tego, co przechodziło przez jego umysł w tym wczesnym okresie jego kariery - cytuje słowa eksperta "Guardian".