Pierwszy spektakl zrealizowany w warunkach całkowitej izolacji. Od czwartku w Playerze "Balladyna"

Pierwsze takie przedsięwzięcie

Wirtualny wideo-spektakl w reżyserii Oskara Sadowskiego wpisuje się w bezprecedensową sytuację, w której obecnie funkcjonujemy. "Balladyna" stała się punktem wyjścia do stworzenia nowatorskiej opowieści o samotności, strachu, obsesji i miłości w czasach globalnej izolacji. W pandemicznej adaptacji wszystkie postaci dramatu Juliusza Słowackiego posiadają swojego współczesnego odpowiednika. Uwięzione w domach z każdym dniem wpadają w coraz większy obłęd. Kumulacja emocji następuje na wirtualnej imprezie, podczas której spotykają się wszyscy bohaterowie i goście.

To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w warunkach globalnej kwarantanny, w którym plejada topowych aktorów zaangażowała się w zupełnie nową formę scenicznej obecności. Podczas dwóch miesięcy prób i zdjęć aktorzy własnymi siłami przygotowywali kostiumy, scenografię oraz miejsce do gry. Zdjęcia realizowane samodzielnie przez artystów powstawały w ich codziennej przestrzeni życiowej – w mieszkaniach, na spacerze, w samochodzie. Próby do sztuki odbywały się przy pomocy wideokomunikatorów. Zmontowanie i zaanimowane sceny tworzą multiekranowe panoramy oraz kolaże z efektami znanymi z portali społecznościowych.