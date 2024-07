We wtorek w domu aukcyjnym Christie's w Londynie został sprzedany obraz autorstwa Tycjana pt. "Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu". Nabywca zapłacił za niego 17,5 mln funtów (równowartość ok. 89 mln zł) - to najwyższa kwota, za jaką kiedykolwiek sprzedano dzieło tego włoskiego malarza renesansu - podano w komunikacie.