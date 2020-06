Obraz Jana Matejki sprzedany za prawie siedem milionów złotych

"Portret Profesora Karola Gilewskiego" pędzla Jana Matejki to jedno z 93 dzieł polskiej sztuki, które zostały zlicytowane podczas wtorkowej aukcji w warszawskim Domu Aukcyjnym Polswiss Art. Dzieło krakowskiego artysty osiągnęło kwotę 5,9 mln złotych i trafi w ręce polskiego kolekcjonera, który do ceny musi doliczyć 18 procent opłaty aukcyjnej, co ostatecznie daje 6,96 mln zł.