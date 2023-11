Aktor Jamie Foxx oskarżany o napaść na tle seksualnym w modnej nowojorskiej restauracji

Pozew w sprawie Jamiego Foxxa trafił w poniedziałek do Sądu Najwyższego stanu Nowy Jork. Według cytowanego przez media dokumentu laureat Oscara miał dopuścić się w 2015 roku napaści na kobietę, która poprosiła go w restauracji o wspólne zdjęcie.

Według dokumentów złożonych w sądzie do zdarzenia miało dojść 26 sierpnia 2015 roku około godz. 1 w nocy, w jednej z popularnych nowojorskich restauracji, pisze BBC. Siedząca niedaleko stolika aktora kobieta miała poprosić go o wspólne zdjęcie. BBC opisuje, powołując się na treść dokumentu, że wyglądający na nietrzeźwego Foxx zgodził się na fotkę, mówiąc "jasne, dla ciebie wszystko". Potem miał powiedzieć jej jeszcze, że ma "ciało supermodelki" i "świetnie pachnie".

Nowy Jork. Pozew w sprawie Jamiego Foxxa

Jak pisze CNN nie jest znana kwota, jakiej żąda kobieta w pozwie. Wiadomo, że złożono go na podstawie nowojorskiej ustawy o dorosłych ofiarach przemocy, która weszła w życie rok temu, a której przepisy mają wygasnąć już w najbliższy piątek. Stacja podkreśla, że dzięki niej dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego mogą pozywać sprawców w stanie Nowy Jork nawet jeśli zarzuty uległy przedawnieniu. BBC przypomina, że na podstawie tej ustawy pozwani zostali również były prezydent USA Donald Trump , komik Bill Cosby, czy aktor Russell Brand . W środę do nowojorskiego sądu wpłynął pozew przeciwko Axlowi Rose, liderowi Guns N' Roses , który został oskarżony o napaść seksualną w 1989 roku.

W kwietniu tego roku Jamie Foxx trafił do szpitala z powodu "komplikacji medycznych". Nie podano wówczas dokładnej przyczyny hospitalizacji. Amerykański aktor, którego prawdziwe nazwisko to Eric Marlon Bishop, znany jest m.in. z filmu "Ray", w którym zagrał główną rolę wcielając się w muzyka Raya Charlesa. Został za to nagrodzony Oscarem dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, a także otrzymał Złotego Globa i statuetkę Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA). Inne popularne filmy, w których wystąpił, to m.in. "Ali", "Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej", czy "Django". Jako muzyk-wokalista Foxx był też kilkukrotnie nominowany do nagrody Grammy.