Wtargnął na pokaz mody w przezroczystej folii i czepku. Publiczność myślała, że to model

Podczas nowojorskiego Fashion Week intruz wyszedł na pokaz mody w przezroczystej folii oraz czepku kąpielowym na głowie. Przeszedł przez cały wybieg pewnym krokiem modela, zanim dopadł do niego ochroniarz.

Mężczyzna określany przez amerykańskie media jako youtuber, którego personaliów jednak nie podano, wtargnął na pokaz mody organizowany w ramach New York Fashion Week 9 września. Jak można zobaczyć na krążącym w mediach społecznościowych nagraniu, młody mężczyzna wyszedł na wybieg w przezroczystej folii narzuconej na ramiona, przez którą widać cały tors, łososiowych szortach, białych butach oraz czepku kąpielowym na głowie. Z reakcji można wnioskować, że początkowo publiczność nie zorientowała się, iż nie jest on modelem.

Prankster został zdemaskowany, gdy dochodził do końca wybiegu. Wtedy zza kulis wybiegł postawny ochroniarz. Szybko dopadł żartownisia i siłą wypchnął go z sali. Nie wiadomo, co stało się potem. Nagranie, na którym uwieczniono całą sytuację, szybko stało się viralem. Na jednym z profili na platformie X (dawniej Twitter) wyświetlono je już niemal siedem milionów razy.