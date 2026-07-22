Kultura i styl Nowy film Jana Holoubka na prestiżowym festiwalu

Jan Holoubek laureatem Paszportu "Polityki" w kategorii Film (2023) Źródło wideo: TVN Źródło zdj. gł.: fot. Bartek Pogoda © 2026 Madants & Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

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Sekcja Platform to jedyny konkursowy program festiwalu w Toronto poświęcony twórcom o wyrazistej autorskiej wizji i oryginalnym języku filmowym. Wszystkie prezentowane w niej tytuły rywalizują o Platform Award, przyznawaną przez międzynarodowe jury.

Udział w konkursie Platform to jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień dla filmu jeszcze przed jego premierą. Program od lat prezentuje dzieła twórców, którzy wyznaczają nowe kierunki we współczesnym kinie, a obecność filmu "Dziki, dziki wschód" wśród wyselekcjonowanych tytułów jest sukcesem dla jego twórców i producentów. Tegoroczna edycja TIFF potrwa od 10 do 20 września.

"Dziki, dziki wschód" - kiedy premiera

"Dziki, dziki wschód" jest najnowszym filmem Jana Holoubka, reżysera takich produkcji jak "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Wielka woda" i "Heweliusz". Tym razem reżyser postawił na mroczny thriller osadzony w realiach II wojny światowej - opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie.

Film wejdzie na ekrany polskich kin jesienią tego roku. Nim to nastąpi, pierwsi widzowie w Polsce obejrzą go podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie zakwalifikował się do Konkursu Głównego. Występują m.in.: Itay Tiran, Robert Więckiewicz, Joanna Kulig, Piotr Trojan, Janusz Chabior, Jan Buelow, Jacek Beler, Oleksandr Yatsentyuk, Jacek Koman oraz Magdalena Różczka.

Jednym z koproducentów filmu jest TVN Warner Bros. Discovery, właściciel portalu tvn24.pl.