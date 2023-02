Nowości na HBO Max. Co obejrzeć w lutym?

Luty jest miesiącem wielu nowości filmowych i serialowych na HBO Max, ale swoją premierę będą mieć także trzy dokumenty, m.in. "Johnny Depp kontra Amber Heard". Widzowie mogą liczyć też na kontynuacje swoich ulubionych produkcji, takich jak "The Last of Us". Co warto obejrzeć w tym miesiącu?

Fani filmów i seriali z pewnością nie będą się nudzić w nadchodzących tygodniach. Na HBO Max można już oglądać zupełnie nowe produkcje i nowe odsłony popularnych seriali, a wkrótce na platformie pojawią się kolejne. Od 9 lutego będzie można oglądać film dokumentalny "Johnny Depp kontra Amber Heard (Johnny vs Amber)". Dokument bada sprawę o zniesławienie, która toczyła się przed sądem oraz złożoną kwestię przemocy domowej. Zaprezentowane w nim zostały dowody, intymne archiwa osobiste i pogłębione wywiady z członkami obydwu zespołów prawniczych. Dokument można oglądać też w TVN24 GO.

Dokument "Johnny Depp kontra Amber Heard" GettyImages

Na HBO Max już ukazały się także dwa inne dokumenty. "Mariupol: opowieści mieszkańców" (dostępny od 2 lutego) to historia zniszczenia ukraińskiego Mariupola, opowiedziana słowami jego mieszkańców. W dokumencie pokazano historię tego nowoczesnego, liczącego 400 tys. mieszkańców miasta, pełną zbrodni wojennych i cierpienia, od pierwszych chwil wojny aż do jego upadku. 3 lutego premierę miał także dokument "Kto porwał Madeleine McCann" przedstawiający historię zniknięcia trzyletniej dziewczynki w maju 2007 roku z wakacyjnego kurortu w Portugalii.

Jakie seriale i filmy warto oglądać na HBO Max?

Wśród zupełnych nowości na HBO Max znajduje się "Pechowa Hela", czyli ośmioodcinkowy dramat o perypetiach 24-letniej Helene, który ukaże się 8 lutego, a także "Szpieg wśród przyjaciół", czyli sześcioodcinkowy serial oparty na bestsellerowej książce Bena Macintyre'a, przedstawiający prawdziwą historię Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół (premiera 7 lutego). Tego samego dnia premierę będzie mieć także "Cormoran Strike: Niespokojna krew", najnowsza część przygód tytułowego detektywa, a 9 lutego na HBO Max pojawi się "Powiedz mi wszystko", czyli historia 16-latka cierpiącego na depresję, ukazująca obraz życia młodych ludzi i problemy związane z dorastaniem.

Oprócz tego fani seriali mogą oglądać kolejne odsłony swoich ulubionych produkcji. 6 lutego ukaże się czwarty odcinek bijącej rekordy oglądalności produkcji "The Last of Us". Poprzedni, trzeci odcinek zaskoczył widzów przedstawioną historią miłosną. Kontynuowane będą też takie produkcje, tak "All American", "Młody Szeldon" czy "Winchesterowie".

Murray Bartlett i Nick Offerman HBO Max materiały prasowe

Widzowie mogą liczyć także na zupełnie nowe filmy. "Zwrotnik przemocy" to historia 13-letniego Mosesa, który po śmierci matki trafia do slumsów. Podążając za przywódcą gangu Bruce'em, musi przyjąć kodeksy działania grupy, aby przeżyć. "Celeste i Jesse - Na zawsze razem" to historia relacji pary, która postanawia się rozwieść, ale zachować przyjacielskie relacje. "W nieskończoność" opowiada o Evanie, który posiada umiejętności, których nigdy się nie uczył, oraz wspomnienia z miejsc, których nigdy nie odwiedził, jest na skraju załamania nerwowego, ale z pomocą przychodzi mu tajna grupa. "Diler" to historia 14-letniego dilera narkotyków o skomplikowanej sytuacji rodzinnej, który kradnie portfel słynnego aktora, a następnie obaj zostają przyjaciółmi. "Wszystko, co żyje" to historia dwóch braci prowadzących ptasi szpital w stolicy Indii, mieście pełnym podziałów społecznych i duszącego smogu. "T2 Trainspotting" to druga część opowieści o zagubionych w życiu mieszkańcach Edynburga. "Któryś jest w niebie" to dramat o dojrzewaniu zainspirowany powieścią Marie Bregendahl z 1912 roku. "Świnka" to historia nastoletniej Sary zmagającej się z nadwagą, która sprawia, że dziewczyna jest nieustannie zastraszana, ale niespodziewanie dręczące ją rówieśniczki zostają brutalnie porwane.

Oprócz tego w HBO Max pojawią się: "Superzłoczyńcy: Śledztwo", "Aqua Teen Forever: Plantasm", "Przy odrobinie szczęścia", "Bruno Reidal: Spowiedź mordercy", "Piotruś Królik", "Traffic", "Dos Estaciones", "Finlandia", "Mgnienia miłości", "Gdzie jest Anne Frank?", "Piotruś Pan", "Hiroszima, moja miłość", "Muriel", "Mała lekcja miłości".

Autor:pb//mro

Źródło: HBO Max