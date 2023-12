Nowe prowadzące "Dzień Dobry TVN". Co o nich wiemy

- Ania i Sandra są w rodzinie DDTVN od dawna, doskonale znają nasz program i jestem przekonana, że świetnie poradzą sobie w roli prowadzących. Dziewczyny, oprócz tradycyjnego prowadzenia programu, nie zrezygnują ze swoich działań reporterskich i właśnie to będzie je wyróżniać jako duet - mówi Dorota Malesa, producentka "Dzień Dobry TVN". Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska zostały przedstawione w niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN". Po wczorajszym debiucie dziękowały widzom i ekipie programu. - Kochani bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Bardzo. No, fajnie było. Czuć było tę energię, która wracała do nas sprzed ekranów! - mówiła Anna Senkara na filmiku, który razem z Sandrą Hajduk-Popińską zamieściły w mediach społecznościowych. "Mieliście dzisiaj dla nas serca na dłoni. Nie ukrywam, wzrusza mnie to bardzo, bo jeśli dla Was to, co robimy, jest ok, to zadanie zostało wykonane" - dodała Hajduk-Popińska na swoim Instagramie. Podziękowała też wszystkim, którzy je do tego debiutu przygotowywali: "jak się komuś w skrzydła dmucha, to dzieją się fajne rzeczy". CZYTAJ TEŻ: "Kolęda Dzień Dobry TVN" z nowym bohaterem. "Jedna z ważniejszych osób w redakcji"