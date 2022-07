Johnny Depp zaczepia Amber Heard na swojej nowej płycie? Nie pada nazwisko, ale nawiązania są wyraźne

"Myślę, że powiedziałaś już dość" - śpiewa Johnny Depp w jednym z utworów na wspólnej płycie z legendarnym gitarzystą Jeffem Beckiem. Czy słowa kieruje do Amber Heard, swojej byłej żony? Nawiązania wydają się być oczywiste. Na krążku mają pojawiać się też inne przytyki w kierunku amerykańskiej aktorki.

Choć wspólny album Johnny’ego Deppa i Jeffa Becka pojawi się na rynku w najbliższy piątek, 15 lipca, dziennikarze "The Sunday Times" mieli już możliwość jego odsłuchania. I twierdzą, że na płycie pojawiają się czytelne nawiązania do burzliwej relacji aktora z Amber Heard. Co prawda w żadnym z utworów nie pada jej nazwisko - a przynajmniej tak wynika z informacji brytyjskiej gazety - jednak nie ma wątpliwości, o kogo chodzi.