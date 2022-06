Nowa piosenka Queen z Freddiem Mercurym. "Znaleźliśmy małą perełkę"

Brian May i Roger Taylor poinformowali na antenie BBC Radio 2, że we wrześniu 2022 roku ukaże się dotąd nieopublikowany utwór Queen z Freddiem Mercurym. "To jest cudowne" - mówi Roger Taylor, członek legendarnej grupy.

O tym, że usłyszymy Freddiego Mercury'ego w nowej piosence razem z Queen poinformowali członkowie zespołu. W rozmowie z Zoe Ball w BBC Radio 2 Brian May i Roger Taylor przyznali, że odnaleźli niewydany dotychczas utwór grupy, w którym partie wokalne zostały zaśpiewane przez zmarłego w 1991 roku frontmana. - Znaleźliśmy małą perełkę Freddiego, o której zapomnieliśmy - przekazał perkusista zespołu, Roger Taylor.

Gitarzysta grupy Brian May został zapytany o to, który z członków zespołu odkrył niewydaną kompozycję. - Ten utwór w pewien sposób ukrywał się, choć był na widoku. Patrzyliśmy na niego wiele razy i myśleliśmy, że tak naprawdę nie możemy tego uratować. Jednak w rzeczywistości, gdy podeszliśmy do tego tematu ponownie, nasz wspaniały zespół inżynierów powiedział "ok, możemy zrobić to i to". To jest jak zszywanie kawałków. Utwór jest piękny. Wzruszający - uważa May.

Kompozycja zatytułowana "Face it alone" pochodzi z sesji, podczas której muzycy komponowali utwory na płytę "The Miracle". Album ukazał się w 1989 roku. Z powodu stanu zdrowia Freddiego nie był on promowany żadną trasą koncertową. Pomimo tego krążek osiągnął wielki sukces. Znajdują się na nim między innymi takie przeboje jak: "I Want It All", "The Invisible Man" czy tytułowy "The Miracle". Wiele utworów, które miały powstać podczas sesji, ostatecznie nie trafiło na finalną wersje płyty. Wśród nich jest właśnie między innymi "Face it alone", który teraz, zgodnie z deklaracjami muzyków, ma ujrzeć światło dzienne już we wrześniu.

Queen wciąż koncertuje

Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku - w ubiegłym roku obchodziliśmy 30. rocznicę jego śmierci. Po jego odejściu pozostali członkowie zespołu nie zdecydowali się na zakończenie działalności grupy. 6 listopada 1995 roku muzycy wydali album "Made in Heaven", na którym po raz ostatni fani mogli usłyszeć głos Mercury'ego. Swoje partie wokalne zdążył zarejestrować tuż przed śmiercią. Na krążku znajduje się między innymi utwór "Mother Love". Kompozycja jest ostatnim kawałkiem, który Freddie zdążył nagrać prawie w całości. Brakującą zwrotkę w ostatecznej wersji utworu, już po śmierci wokalisty, zaśpiewał Brian May.

Po wydaniu "Made in Heaven" - szeregi zespołu opuścił basista John Deacon. W 2004 roku do Briana Maya i Rogera Taylora dołączył znany z zespołów Free i Bad Company wokalista Paul Rodgers. Muzycy - pod szyldem Queen + Paul Rodgers - koncertowali razem do 2009 roku. Owocem ich współpracy był także album studyjny "The Cosmos Rocks", który ukazał się we wrześniu 2008 roku.

Po odejściu Rodgersa rolę wokalisty w zespole przejął znany z występu w programie "American Idol" Adam Lambert. Grupa występująca pod szyldem Queen + Adam Lambert w 2012 roku wyruszyła w swoja pierwszą trasę koncertową. Podczas niej - 7 lipca 2012 roku - zespół Queen po raz pierwszy odwiedził Polskę i zagrał koncert na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Autor:kkow//am

Źródło: tvn24.pl/BBC