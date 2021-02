Pierwszy pocałunek Afroamerykanów w historii kina. Znaleziono nieznaną wersję filmu z XIX wieku 

W zbiorach Biblioteki Narodowej Norwegii odnaleziono nieznaną dotąd wersję filmu "Something Good - Negro Kiss" z 1898 roku. Zawiera rozbudowaną scenę prawdopodobnie pierwszego zarejestrowanego na taśmie pocałunku dwojga Afroamerykanów. - Są zaloty, odmowa i negocjacje - sprecyzował Eirik Frisvold Hanssen, dyrektor sekcji filmowej biblioteki.

"Something Good - Negro Kiss" z 1898 roku to film pioniera amerykańskiej kinematografii Williama Seliga (1864-1948). W wodewilu wystąpili czarnoskórzy aktorzy Saint Suttle i Gertie Brown. Na krótkim nagraniu widać zalecającą się do siebie parę. Film kończy się prawdopodobnie pierwszym zarejestrowanym w historii kina pocałunkiem Afroamerykanów.