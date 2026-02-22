Żartuje wbrew atakom. "Zabierając głos, zawsze czuję strach"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Jeszcze jako nastolatka Noam Shuster-Eliassi aktywnie angażowała się w działania na rzecz pokoju między Izraelem a Palestyną. Występowała na forach międzynarodowych, pracowała dla agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Była stypendystką amerykańskich uczelni, a swoją przyszłość widziała w polityce i dyplomacji. Tak było do 2017 roku, gdy pod wpływem nacisków ze strony prawicowych środowisk żydowskich ONZ zamknęła Interpeace - agencję pokojową, którą Shuster-Eliassi współprowadziła. Wówczas postawiła na stand-up.

Opowiadając żarty, apelowała o izraelsko-palestyńskie pojednanie, punktowała własną, skomplikowaną tożsamość. Jej matka pochodzi z irańskiej rodziny żydowskiej, ojciec jest synem rumuńskich Żydów ocalałych z Holokaustu. Wychowała się we wsi Newe Szalom (po polsku Oaza pokoju). To wieś założona w latach 70. ubiegłego wieku, której mieszkańcy to żydowscy, chrześcijańscy i arabscy obywatele Izraela. Elie Wiesel na początku XXI wieku określił tę miejscowość mianem cudu, który daje nadzieje na izraelsko-palestyńskie porozumienie.

Łącząc zaangażowanie na rzecz pokoju z komedią w 2019 roku, stworzyła stand-up "Coexistence, My Ass!", nad którym mogła pracować między innymi dzięki stypendium Uniwersytetu Harvarda. "Coexistence, My Ass!" to również tytuł jednego z najważniejszych filmów dokumentalnych ubiegłego roku w reżyserii libańsko-kanadyjskiej filmowczyni Amber Fares. Film pokazuje Shuster-Eliassi jako nie tylko utalentowaną komiczkę, ale osobę stawiającą czoła wyzwaniom, jakie łączą się z jej działalnością pokojową.

OGLĄDAJ: Komiczka kontra wojna. Jej występy stały się politycznym manifestem Zobacz cały materiał

Tomasz-Marcin Wrona: Czy stand-up, komedia, może uratować świat?

Noam Shuster-Eliassi: (uśmiech) Nie wiem, czy może uratować świat, ale jest to potężny sposób, aby mówić o rzeczywistości, o prawdzie. Pozwala dotrzeć do wielu milionów ludzi, do których w inny sposób nie miałabym szans dotrzeć.

W ten sposób można innych poruszyć, dać im do myślenia. Chcę wierzyć, że dzięki temu zmienią się na lepsze.

Twoja osobista historia jest wyjątkowa. Wychowałaś się w miejscowości Wahat as-Salam/Newe Szalom, czyli w Oazie Pokoju, która powstała w drugiej połowie lat 70. Co szczególnego w tym miejscu?

Za każdym razem, jak wpisuję nazwę "Neve Shalom" [pisownia angielska - red.], autokorekta zmienia ją na "Never Shalom" (śmiech). Jest to miejscowość położona na ziemiach należących do klasztoru trapistów na wzgórzu Latrun, między Tel Awiwem-Jafą a Jerozolimą.

Po wojnie sześciodniowej w 1967 roku teren ten został uznany za niezamieszkany, ponieważ należał do zakonu. Tak było do momentu, gdy zwrócił na niego uwagę ojciec Bruno Hussar - egipski Żyd, który zamieszkał w Ziemi Świętej, przyjął chrześcijaństwo i wstąpił do zakonu dominikanów.

Wyszedł z ideą, żeby na części tych ziem stworzyć przestrzeń, w której obok siebie mieszkaliby chrześcijanie, żydzi oraz muzułmanie. Gdy pierwsze rodziny zaczęły się tu osiedlać [w 1978 roku - red.], stwierdzono, że w tym dialogu nie chodzi wcale o trzy religie, ale o dwa narody: Palestyńczyków - którzy są chrześcijanami lub muzułmanami - oraz o Żydów.

Moi rodzice przeprowadzili się tu w latach 90. po podpisaniu porozumień z Oslo. Wówczas pojawiła się ogromna fala nadziei na pokój, ale z czasem przekonaliśmy się, że wszystko potoczyło się w zupełnie innym kierunku. Mam jednak wrażenie, że po zamieszkaniu w Newe Szalom moje dzieciństwo diametralnie się zmieniło. To, co stało się dla mnie normalnością, dla świata spoza Newe Szalom - dalszej rodziny, pozostałej części społeczeństwa - pozostaje czymś bardzo dziwnym.

Terroryści z Hamasu 7 października 2023 roku dokonali serii ataków na terytoria izraelskie, co było bezpośrednią przyczyną wojny Izraela w Strefie Gazy. Czy relacje między Żydami a izraelskimi Arabami mieszkającymi w Newe Szalom zmieniły się po tych atakach?

Ważne jest to, że niezależnie od jakichkolwiek ekstremalnych wydarzeń, Newe Szalom zawsze pozostaje pewnego rodzaju bańką normalności w porównaniu do tego, co dzieje się poza nią. Razem z mężem mieszkamy na co dzień w Jafie [dzielnica Tel Awiwu]. Tego poranka, gdy rozległy się syreny alarmowe, szybko zrozumieliśmy, że dzieje się coś bardzo złego. Ruszyliśmy od razu do Newe Szalom - wiedzieliśmy, że tam będzie przynajmniej o wiele spokojniej niż w innych miejscach, zamieszkanych wspólnie przez Żydów i Arabów.

Co masz na myśli?

W Jafie - podobnie jak w innych miastach, zamieszkanych przez izraelskich Arabów i Żydów - pojawia się przemoc. Nie wiem, czy pamiętasz wybuch zamieszek z maja 2021 roku [wówczas doszło do zaciętych walk izraelsko-palestyńskich - red.]? Baliśmy się, że przemoc na podobną skalę pojawi się chociażby w Jafie. Dlatego postanowiliśmy pojechać do Newe Szalom.

Największą siłą mieszkańców Newe Szalom jest to - pomimo pojawiającej się sporej krytyki - że naprawdę ze sobą rozmawiają. Tam nic nie jest zamiatane pod dywan, o wszystkim rozmawia się otwarcie: o nieporozumieniach, o konflikcie i o wyzwaniach, jakie rodzi to, że w jednym miejscu mieszkają Żydzi i izraelscy Arabowie.

Zaraz po wydarzeniach z 7 października zorganizowano pilne zebranie mieszkańców. Młodzi Żydzi, którzy mieszkali od niedawna we wsi i nie mieli zbyt wielu doświadczeń z Palestyńczykami, byli wściekli na Palestyńczyków. Mieli pretensje, pytając: dlaczego się do nas nie odezwaliście? dlaczego nie przyszliście nas przytulić, zapytać, czy wszystko w porządku? Palestyńczycy odpowiadali im, że takie dni jak 7 października były dla nich również bardzo trudne.

Mieszkańcy Newe Szalom otwarcie dyskutują o tym, żeby dostrzec cierpienie z każdej strony. Z całą pewnością nie ma wrogości Żydów przeciwko Palestyńczykom. Niektórzy Żydzi są bardziej propalestyńscy, niektórzy - bardziej syjonistyczni. Podobnie jest z Palestyńczykami. Jeden z moich palestyńskich sąsiadów był pierwszą osobą, która 7 października do mnie zadzwoniła. Są też palestyńscy sąsiedzi nieco bardziej zdystansowani.

To nie jest też tak, że wszyscy Izraelczycy są tacy sami i wszyscy Palestyńczycy są tacy sami. Taka też jest mieszanka społeczności Newe Szalom.

Noam Shuster-Eliassi po gali otwarcia 22. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity Źródło: fot. Dominika Scheibinger / Millennium Docs Against Gravity 2025

W filmie mówisz, że poza Izraelem nie boisz się w stand-upie poruszać najróżniejszych kwestii, których nie dotykasz w samym Izraelu. Dlaczego?

Przestrzeń dla osób takich jak ja cały czas się kurczy. Już przed 7 października było mi ciężko robić to, co robię, a teraz wydaje mi się to wręcz niemożliwe. Po 7 października czuję jeszcze większy strach. Podróżuję z filmem poza Izraelem.

Poza tym wcześniej często zapraszano mnie do telewizji. Jak widziałeś w filmie, jeszcze przed 7 października przestano mnie zapraszać. Za każdym razem, gdy próbuję coś zaproponować, moje pomysły są odrzucane.

Od lat mierzę się z tym samym dylematem: czy otwarcie wypowiadać się w Izraelu, ryzykować i jednocześnie pozwolić, żeby mój głos był ograniczany, czy wypowiadać się poza Izraelem, mówić wszystko, co chcę powiedzieć, ale tracić powoli bezpośredni kontakt z domem?

"Coexistence, My Ass!" reż. Amber Fares Źródło: Millennium Docs Against Gravity

Po zamachu Hamasu z 7 października część twoich znajomych, również aktywistów, z którymi łączyły cię podobne przekonania, zmieniło swoje poglądy na antypalestyńskie. Co wówczas czułaś?

Nie wiem, co czułeś 7 października. Nie wiem, w jaki sposób te wydarzenia były relacjonowane w Polsce, ale to był mroczny, smutny dzień. To było coś przerażającego. W tych wydarzeniach straciłam przyjaciół i ludzi, których znałam. Jednocześnie, od samego początku wiedziałam, że zemsta i wszystko, co Izrael zamierza zrobić będzie... że dla Izraela będzie to pretekst, aby zrobić z Palestyńczykami, co tylko zechcą. Czułam żałobę, która mieszała się z innymi uczuciami.

To znaczy?

Opłakiwałam ludzi, których straciłam w tej masakrze, a jednocześnie wiedziałam, że Izrael zamierza dokonać masakry na wielu ludziach w ramach zemsty. Niestety, wszystko przed czym przestrzegałam w filmie i ogólnie - we wszystkim, co robię - spełniło się.

Czujesz się cenzurowana przez Izrael?

Tak, wydaje mi się, że tak.

Dlaczego?

Przestałam zmuszać się do pewnych rzeczy, ponieważ wiem - jak w przypadku tego programu telewizyjnego, w którym wcześniej się pojawiałam - że nawet jeśli coś im zaproponuję, telewizja to odrzuci. Widzę rekacje na moje wypowiedzi, które spotykają się z dużym sprzeciwem.

Zabierając głos, czuję zawsze strach, że ktoś z mediów głównego nurtu to opublikuje i że będę atakowana. Tak jak zaatakowany został jeden z reżyserów filmu "Nie chcemy innej ziemi" Yuval Abraham. Z niewielką tolerancją spotykają się krytyczne wypowiedzi Izraelczyków na temat państwa Izrael, szczególnie, jeśli wypowiadamy się poza granicami Izraela. Izraelczycy są bardzo wrażliwi na tym punkcie.

Jednocześnie, jak dotychczas nie byłam aresztowana, również dlatego, że sama siebie chronię i dbam o to, aby nadal móc zabierać głos. Moi palestyńscy przyjaciele nie mają już tyle szczęścia: niektórych aresztowano, zakazano im działalności. Natomiast nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdą po nas: żydowskich Izraelczyków.

W portalach społecznościowych jesteś określana jako "zdrajczyni", "hańba dla Żydów". Jak sobie z nimi radzisz?

Czasami bywa naprawdę ciężko, ale zazwyczaj przypominam sobie o wewnętrznej prawdzie i te komentarze nie mają znaczenia. Ciężko czasami czuć się outsiderką, gdy chce być się kochaną, akceptowaną przez innych, gdy chce się być częścią własnego narodu.

Koniec końców wiem, że mam swoją społeczność, ludzi, którzy się ze mną zgadzają, cenią każde ludzkie życie i którzy są świadomi tego, że moje przekonania nie są radykalne, ale bardzo podstawowe. Nie ma nic radykalnego w tym, czego bronię. Wierzę w swoje wartości i nie dbam o to, czy inni nazywają mnie "zdrajczynią".

A propos... W jednej z recenzji przeczytałem, że tobie i filmowi udało się "dokonać niemożliwego i przekazujecie radykalne idee za pomocą humoru". Czy upominanie się o pokój i prawa człowieka jest czymś radykalnym?

Oczywiście, że nie. To niedorzeczne, że jesteśmy określani jako radykalni. Każdy, kto uważa, że obrona równości jest czymś radykalnym, musi się jeszcze dużo nauczyć.

W rzeczywistości to nie ja jestem tą, którą powinno nazywać się radykalną. Toczy się śledztwo w sprawie zwanej Qatargate, w ramach której aresztowano dwóch doradców Netanjahu. Sam Netanjahu posłał na śmierć żołnierzy w swojej wojnie, Netanjahu poświęcił zakładników, żeby utrzymać swoją pozycję.

To nie ja jestem tą radykalną, to nie ja jestem zdrajczynią. Upominam się o zakończenie wojny, o zatrzymanie ludobójstwa, o ochronę ludzkiego życia. Apeluję o to, żebyśmy przestali być mordercami tak wielu dzieci. Dla mnie radykałem jest osoba, która dąży do kontynuowania tej przemocy, która legitymizuje tę przemoc.

Czy w twojej ocenie, prawa człowieka nadal stanowią fundamentalną wartość, czy są po prostu nieznaczącą kartką papieru?

To bardzo bolesne pytanie, na które chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jestem wnuczką ocalałej z Holokaustu. Życie mojej babci zostało pozbawione przez innych wartości, nie miała żadnych praw człowieka. Teraz - jako jej wnuczka - mam poczucie, że niewiele się zmieniło.

Wszyscy widzimy, ile dzieje się zła, przez co można dojść do wniosku, że ludzkie życie, prawa człowieka nie mają znaczenia. Jednocześnie są ludzie, którzy każdego dnia próbują ratować życie innych, którzy z narażeniem własnego życia - jak pracownicy organizacji humanitarnych, ratownicy - niosą pomoc innym. Dla nich liczą się prawa każdego człowieka. Tak samo jest w przypadku tych, którzy odmawiają udziału w wojnie.

Mam ogromną nadzieję, że w każdym najmroczniejszym okresie historii, gdy dochodzi do mordów na innych, a prawa człowieka są wyrzucane do kosza, są ludzie, którzy się nie poddają i nie porzucają swojego człowieczeństwa. To jest grupa ludzi, której chcę być częścią, której głos chcę wzmacniać.

Na czym polega złożoność konfliktu izraelsko-palestyńskiego?

Pytasz w nawiązaniu tego, jak kończy się film?

Tak.

Nie chciałabym tego zdradzać, ponieważ zależy mi na tym, aby jak najwięcej osób film zobaczyło. Odpowiadając na twoje pytanie, zdradziłabym całą końcówkę, która bardzo mocno wybrzmiewa. A to wszystko jest boleśnie proste.

Film "Coexistence, My Ass!" miał swoją światową premierę w ramach konkursu World Cinema - Documentary Festiwalu Filmowego Sundance, gdzie Amber Fares doceniona została Specjalną Nagrodą Jury Freedom of Expression. Następnie film znalazł się w Konkursie Międzynarodowym Thessaloniki Documentary Film Festival, gdzie zdobył Grand Prix Jury - Złotego Aleksandra oraz Nagrodę Human Rights in Motion. Polska premiera filmu odbyła się w maju 2025 roku podczas Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Teraz "Coexistence, My Ass!" dostępny jest w serwisie TVN24+.

Redagowała Katarzyna Guzik