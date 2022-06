Niezwykły występ Chrisa Martina z Coldplay. Zaskoczył zakochanych gości wiejskiego baru

Chris Martin, wokalista i frontman brytyjskiego zespołu Coldplay przebywał w ostatnia niedzielę ze swoją dziewczyną, aktorką Dakotą Johnson w okolicy miasta Bath. Zaskoczył tam gości jednego z barów, gdy siadł przy pianinie i zagrał piosenkę "A Sky Full of Stars". "Co za uroczy człowiek" - skomentował na Twitterze właściciel baru.

Hannah i Jeremy przebywali w pubie w angielskiej wsi Hinton Charterhouse, w pobliżu miasta Bath. Omawiali swoje plany ślubne i wspomnieli, że pierwszą piosenką do jakiej zatańczą na weselu będzie "A Sky Full of Stars". Ku ich zaskoczeniu frontman Coldplay Chris Martin, który też przebywał w barze, siadł przy pianinie i wykonał utwór. "Ponieważ jesteś niebem, ponieważ jesteś niebem pełnym gwiazd, zamierzam dać ci moje serce" - śpiewał.

Nagranie z niezwykłego występu opublikował na Twitterze właściciel pubu, 47-letni Chris Parkin. "Nigdy nie wiesz, kto wpadnie na piwko. Co za uroczy człowiek" - napisał, komentując zachowanie Martina. Nagranie szybko stało się viralem w Wielkiej Brytanii . "To jest mała wieś i nigdy bym się nie spodziewała, że taka historia przydarzy się akurat nam" - skomentowała Hannah.

Właściciel pubu o występie Chrisa Martina

Do sytuacji odniósł się w mediach właściciel pubu. "Kiedy wszedł do baru, powiedziałem do pracowników, że wygląda trochę jak Chris Martin. Mój asystent odpowiedział: 'bo to jest Chris Martin'". Przyznał też, że nie rozpoznał parterki muzyka, aktorki Dakoty Johnson. Dopiero kucharze uświadomili mu, kim ona jest. "To był naprawdę wspaniały moment. I nieco szokujący" - skomentował występ. "To było najbardziej surrealistyczne pięć minut w moim życiu" - dodał.