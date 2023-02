Nieznany brat Lisy Marie Presley wychodzi z cienia. "Nie wychowywałem się z pieniędzmi Elvisa"

Navarone Garibaldi Garcia, syn Priscilli Presley i przyrodni brat Lisy Marie Presley, przez lata pozostawał w cieniu swoich znanych krewnych. W wywiadzie udzielonym magazynowi "People" opowiedział o życiu u boku sławnej matki, relacjach z bliskimi i walce z uzależnieniem od narkotyków.

Chociaż Navarone Garibaldi Garcia dorastał z dala od blasku fleszy, twierdzi, że popularność matki odcisnęła na nim piętno. - Wpadałem w tarapaty częściej niż inni, bo rodzice dzieci dowiedzieli się, kim jest moja mama i chcieli mieć powód, by z nią porozmowiać. Nie czułem się z tym zbyt komfortowo - przyznał w wywiadzie dla magazynu "People".

Niedawno pojawił się publicznie na uroczystości upamiętniającej Lisę Marie Presley, jego przyrodnią siostrę, która zmarła 12 stycznia w wieku 54 lat. Garibaldi Garcia jest muzykiem, frontmanem zespołu Them Guns, z którym niedawno nagrał utwór "Acid Plane". Jak twierdzi, jest "wreszcie" gotowy, aby "opowiedzieć światu swoją historię" - o życiu ze słynną mamą, walce z uzależnieniem i odkryciu prawdy o przeszłości swojego ojca, producenta Marca Garibaldiego.

Mama nie słuchała muzyki Elvisa

Jego rodzice poznali się na początku lat 80. przez wspólnych przyjaciół. Navarone urodził się w 1987 roku. Kilka miesięcy później Priscilla Presley miała odebrać telefon od byłej partnerki ojca swojego syna. "On nie jest tym, za kogo go uważasz" - miała ją ostrzec. Presley, nie wiedząc, co zrobić z tą informacją, powiedziała po prostu "nie dzwoń tu więcej".

Navarone nie przypomina sobie, by jego matka słuchała muzyki Elvisa Presleya. - Myślę, że mój tata miał z jego powodu trochę kompleksów - stwierdził muzyk. - Mama dopiero po jego odejściu znów zaczęła swobodnie odtwarzać muzykę Elvisa - dodał.

Priscilla Presley i Marco Garibaldi rozstali się po 20 latach związku, w 2006 roku. Navarone zdystansował się w tym okresie od swojej rodziny i przeprowadził z Los Angeles do Santa Cruz, gdzie założył później zespół Them Guns. - To była ucieczka, nowy początek - wspomina. Na pierwsze strony gazet nie trafił jednak z powodu działalności muzycznej: reporter "National Enquirer" w 2008 roku odkrył, że uprawia w swoim domu marihuanę.

Przez lata zmagał się z uzależnieniem

- Znowu: wszyscy wiedzieli, kim jest moja rodzina - podsumowuje krótko tamto zdarzenie. Będąc nastolatkiem, uzależnił się od heroiny, później także od znacznie silniejszego od niej fentanylu. - To była zupełnie inna bestia. Tak się uzależniłem, że potrzebowałem jej co 45 minut - relacjonował. Twierdzi, że od twardych narkotyków i opioidów uwolnił się dopiero w 2020 roku, częściowo dzięki swojej partnerce Elisie, którą poślubił w zeszłym roku.

Kariera muzyczna nie układała się tak, jak to sobie wymarzył. Chociaż jak przyznaje, miał szczęście, ponieważ mógł liczyć na pomoc i koneksje matki, podkreśla, że "nie wychowywał się z majątkiem i pieniędzmi Elvisa". W 2017 roku dowiedział się, że jego ojciec przybył do USA z Brazylii, a nie z Włoch, jak sam twierdził, a nazwisko zmienił, ponieważ powiedziano mu, że z latynoskim nie ma szans na osiągnięcie sukcesu w Hollywood. Kiedy Navarone próbował skonfrontować ojca z faktami, ten powiedział mu: "Usuń mój numer". Od tej pory nie rozmawiali ze sobą.

Kiedy walczył z uzależnieniem, otrzymał wsparcie bliskich. Teraz przekonuje, że nadeszła jego kolej, by wesprzeć Priscillę po śmierci Lisy Marie, zaledwie dwa lata po śmierci wnuka Priscilli, Benjamina, który popełnił samobójstwo w wieku 27 lat. Jeszcze w tym roku planuje zabrać swoją matkę do Brazylii, gdzie mieszkają jego krewni od strony ojca. Nawiązał z nimi kontakt w czasie, gdy stracił go z Garibaldim.

Lisa Marie i Priscilla Presley JIM RUYMEN/Newscom/PAP/EPA

