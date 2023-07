Zaginięcia i tajemnicze historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Serial "przyprawia o ciarki"

"Nieobecni" to jeden z hitów Player Original. Serial porusza problem zaginięć, a jego scenariusz jest inspirowany prawdziwymi historiami. Pierwszy sezon miał premierę w TVN pod koniec 2021 roku, drugi zadebiutował w maju. Teraz oba sezony serialu można obejrzeć online.

- Tworząc "Nieobecnych", mieliśmy nadzieję, że trafi on w gusta widzów Playera, szczególnie przez wzgląd na unikatowości i nieoczywistość fabuły. Wątek kryminalny jest tutaj jedynie dodatkiem do poruszającej historii o tym, co w życiu każdego jest najważniejsze - mówiła Katarzyna Czarnecka, producentka "Nieobecnych" , przed premierą serialu.

Produkcja okazała się jednym z największych hitów platformy. Drugi sezon nie ustępuje pierwszemu. "Przyprawia o ciarki", pisali recenzenci po pierwszym odcinku. Odtwórcy głównych ról, Danuta Stenka i Piotr Głowacki, byli nominowani do Telekamery "Tele Tygodnia" 2023.

O czym jest serial "Nieobecni"

Pierwsza część serialu kręciła się wokół trzyosobowej rodziny Gajdów, która zniknęła dzień przed Wigilią. Odkrywa to Mila (Justyna Wasilewska), tancerka i performerka, która przyjeżdża do rodzinnego Kasprowa na święta. Śledztwem zajmuje się podkomisarz Filip Zachara (Piotr Głowacki).

Drugi sezon koncentruje się na szefowej Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, Elżbiecie Zawadzie (Danuta Stenka). Piętnaście lat temu w tajemniczych okolicznościach zaginęła jej córka Kasia (Eliza Rycembel). Matka wciąż ma nadzieję, że dziewczyna żyje. Tym bardziej, że niespodziewanie krew zaginionej nastolatki zostaje znaleziona przy szczątkach nieznanej ofiary. Sprawa trafia na biurko podkomisarza Zachary, dla którego Elżbieta Zawada jest ciotką i zawodową mentorką.

"Nieobecni 2", Danuta Stenka i Piotr Głowacki

Kampania Player i Fundacji Itaka

Serial "Nieobecni" porusza ważny temat zaginięć. Według danych Fundacji Itaka co roku w Polsce ginie bez śladu 18 tys. osób. Fundacja razem z Playerem nagrała kampanię "W pokojach zaginionych mieszka nadzieja, która nigdy nie gaśnie". Danuta Stenka, Justyna Wasilewska i Piotr Głowacki przypominają w spotach, co czują ludzie latami czekający na powrót bliskich. Kampania jest kontynuacją wspólnej akcji Playera i Fundacji Itaka "Nieobecni są wśród nas" z 2020 roku. CZYTAJ TEŻ: Fundacja ITAKA i Player we wspólnej kampanii społecznej o osobach zaginionych. "Te opuszczone pokoje są symbolem ogromnej nadziei"

- Jesteśmy w pokojach i opowiadamy o zaginionych. To jest też to, co przeżywała moja serialowa postać. Najczęściej, prawie zawsze, te pokoje osób zaginionych pozostają niezmienione przez lata - mówiła Stenka. Dodała, że jej bohaterka, Elżbieta Zawada, choć zawodowo pomaga rodzinom przeżywającym tragedię, od 15 lat sama nie potrafi poradzić sobie z zaginięciem córki.

- Jej się wydawało, że udało się jej przymknąć te drzwi, zakleić plastrem tę broczącą krwią ranę. Natomiast, kiedy się okazało, że dostała jakiś cień nadziei, delikatny sygnał, że być może widziano jej córkę... To wszystko wróciło z siłą wodospadu. Nadzieja znowu otworzyła tę ranę. Nadzieja, która znowu zaczęła ją pchać do poszukiwań, do działania - mówiła aktorka.

Piotr Głowacki o zespole Aspergera

Zaginięcia to niejedyny wątek społeczny w "Nieobecnych". Bohater grany przez Piotra Głowackiego ma zespół Aspergera. "Mam ponadprzeciętne IQ, nie jestem kretynem. Mam zespół Aspergera, to nie jest zaraźliwe, ale nie jest też uleczalne" - mówi w serialu podkomisarz Filip Zachara.

- Myślę, że widzowie będą obserwować i kibicować też temu, czy uda się mojemu bohaterowi nawiązać z Milą głębszą relację. Spektrum autyzmu wzmacnia kwestie komunikacyjne i można zobaczyć, jak trudną sprawą jest ogólnie dopasowywanie się, komunikowanie się w związku, jak bardzo jest to istotne i jak bardzo można mieć z tym problem - mówił Piotr Głowacki. Opowiedział, jak w pociągu spotkał człowieka, która ma syna w spektrum. - Powiedział, że ten serial daje im wiarę na to, że to życie może się jakoś ułożyć, że można sobie znaleźć pracę i żyć normalnie.

