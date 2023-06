Zespół Rammstein reaguje na zarzuty wobec wokalisty: zatrudniono prawników, zwolniono asystentkę

czytaj dalej

Mimo podejmowanych niemal do ostatniej chwili przez prawników prób apelacji, we wtorek wieczorem w Missouri stracono 42-letniego Michaela Tisiusa. Został on skazany na śmierć za zabójstwo 22 czerwca 2000 r. dwóch strażników więziennych. Doszło do tego podczas próby odbicia z więzienia przyjaciela straconego mężczyzny.