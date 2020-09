Wykonanie utworu ma trwać 639 lat, właśnie nastąpiła zmiana akordu

Dziesiątki entuzjastów muzyki, noszących ochronne maseczki, zebrało się w sobotę w kościele we wschodnich Niemczech, aby być świadkami pierwszej od siedmiu lat zmiany akordu w najdłużej trwającym na świecie występie na organach piszczałkowych. Utwór Johna Cage'a "As Slow as Possible" jest tam wykonywany nieprzerwanie od 19 lat i ma zakończyć się w 2640 roku.

Kościół świętego Burcharda w niemieckim mieście Halberstadt zaczął wykonywanie utworu "As Slow as Possible" awangardowego amerykańskiego kompozytora Johna Cage'a w 2001 roku.

Utwór w założeniu - na co wskazuje nam tytuł - ma być wykonywany najwolniej, jak to tylko możliwe. Kościół przyjmuje skrajną interpretację tytułu utworu. Wykonanie to ma trwać 639 lat i zostać zwieńczone w 2640 roku.

Pierwsze takie wydarzenie od siedmiu lat. Zmiany akordu wysłuchały tłumy

W sobotę w niemieckim kościele zebrały się tłumy, by być świadkami wyjątkowego wydarzenia - po raz pierwszy od siedmiu lat w wykonywanej na organach piszczałkowych kompozycji nastąpiła zmiana akordu. Na kolejną będzie trzeba czekać do 5 lutego 2022 roku.

Kompozycja Cage'a wykonywana jest na specjalnie zbudowanych organach. W sobotę do elementów organów przymocowano worki z piaskiem, dzięki czemu dźwięki Gis i E będą brzmiały przez następne 2527 dni.

Standardowa wersja fortepianowa trwa do 70 minut, jednak w 1985 roku Cage zdecydował się pominąć w zapisie nutowym szczegół dotyczący tego, jak wolno utwór powinien być wykonywany. Partytura dzieła składa się z ośmiu stron.

Kompozytor znany z awangardy

Zmiana funkcji zbiegła się w czasie z 108. rocznicą urodzin kompozytora. John Cage zmarł w 1992 roku w wieku 79 lat. "As Slow as Possible" napisał w latach 80., jednak dużą rozpoznawalność przyniósł mu "4' 33" - trzyczęściowy utwór na dowolny instrument, zbudowany na samych pauzach, co w praktyce oznacza, że wykonawca nie wydobywa z instrumentu żadnego dźwięku.

