Zarzuty pod adresem lidera zespołu Rammstein, działania prawników. "Próba założenia kagańca mediom"

Poważne zarzuty: odurzanie narkotykami, napaści seksualne

"Dążymy do tego, aby każda strona, której sprawa dotyczy, mogła się wypowiedzieć" - zaznaczyła May, dodając, że skierowane przez redakcję "Bild" zapytania do Lindemanna i jego prawników pozostały do tej pory bez odpowiedzi.

Shelby Lynn oskarża frontmana zespołu Rammstein

24-letnia Shelby Lynn wysunęła dwa tygodnie temu poważne zarzuty wobec Lindemanna, dotyczące między innymi odurzenia na imprezie przed koncertem zespołu w Wilnie. Reporterzy NDR i "Sueddeutsche Zeitung", którzy w międzyczasie dotarli również do innych kobiet zgłaszających podobne zarzuty, spotkali się z Lynn w jej domu w Irlandii Północnej. Kobieta szczegółowo opisała, co miało wydarzyć się w trakcie koncertu.

Lynn opowiedziała, że w trakcie przerwy podczas koncertu została zaprowadzona do pomieszczenia za sceną. "Spotkanie z frontmanem Rammstein jest jednym z niewielu momentów, które wciąż dokładnie pamięta. Wszystko przed i po jest jak we mgle" - opisał "Bild".

Prawnicy Lindemanna zaprzeczają oskarżeniom

Shelby Lynn powiedziała, że nie obawia się możliwych konsekwencji prawnych. Jak twierdziła, przedstawiono jej zakaz wypowiadania się o sprawie, ale odmówiła podpisania dokumentu. - Niech doprowadzą mnie do bankructwa. Jest mi to obojętne. Niech podają mnie do sądu. Nie boję się. Oni mają wiele do stracenia i wiele do ukrycia. Ja nie mam niczego do ukrycia - stwierdziła Lynn w rozmowie z NDR i "Sueddeutsche Zeitung".