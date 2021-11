"Niech toną" Wojciecha Bojanowskiego z nagrodą Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka w Neapolu

czytaj dalej

14-letnia Roksana z Bielska Podlaskiego wsiadła w pociąg i przejechała ponad 600 kilometrów. Policjanci znaleźli ją w pustostanie, w środku lasu, na terenie Dolnego Śląska. Wcześniej spotkał się z nią 38-letni mężczyzna. Okazało się, że to on udawał w sieci nastolatkę i skłonił dziewczynę do przyjazdu na drugi koniec Polski. Mężczyzna został oskarżony o działania, których celem miało być wykorzystanie seksualne nastolatki. Do tego się nie przyznał, ale sąd wymierzył mu karę półtora roku pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny.