"Niech toną" Wojciecha Bojanowskiego oraz "My, naród" Ewy Ewart i Jacka Stawiskiego ze Złotymi Delfinami w Cannes

"Niech toną"

Według statystyk każdego dnia roku, również dzisiaj na Morzu Śródziemnym życie traci średnio sześć osób, które próbują przedostać się do Europy. Droga prowadząca z Libii na Maltę lub włoską wyspę Lampedusa to wciąż najbardziej niebezpieczny szlak migracyjny świata. Obraz opowiada historię ludzi, którzy porzucili swoje dotychczasowe życie i zdecydowali się nieść pomoc na morzu. Odpowiada na pytania o to, przed czym uciekają ci, którzy za wszelką cenę chcą dotrzeć do Europy.