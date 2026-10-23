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Kultura i styl

Nie żyje Tom Skerritt. Gwiazdor "Top Guna" i "MASH" miał 93 lata

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Tom Skerritt zmarł w wieku 93 lat
Tom Skerritt zmarł w wieku 93 lat
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Aktor Tom Skerritt, który wystąpił w wielkich hollywoodzkich hitach "Obcy - ósmy pasażer Nostromo", wojennej komedii "MASH" oraz dramacie sensacyjnym "Top Gun", zmarł w wieku 93 lat.

Jak podała stacja ABC7, powołując się na oświadczenie rodziny, aktor Tom Skerritt zmarł 22 października z przyczyn naturalnych.

Reuter poinformował, że Skerritt, znany ze swojej surowej, męskiej urody oraz umiejętności odnalezienia się w różnorodnych gatunkach filmowych, stworzył szereg pamiętnych kreacji pierwszo i drugoplanowych - zarówno w kinie, jak i w telewizji.

Urodzony 25 sierpnia 1933 roku w Detroit, Skerritt przed rozpoczęciem kariery aktorskiej służył w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. W filmie zadebiutował w 1962 roku w obrazie "War Hunt", w którym wystąpił u boku młodego Roberta Redforda. Był ojcem pięciorga dzieci i trzykrotnie zawierał związek małżeński.

Tom Skerritt nie żyje. Grał w "MASH" i "Top Gun"

Przełomową rolą w karierze Skerritta była postać chirurga armii amerykańskiej w czarnej komedii Roberta Altmana "MASH" z 1970 roku, której akcja rozgrywa się podczas wojny koreańskiej. W obsadzie filmu znaleźli się również Donald Sutherland, Elliott Gould oraz Sally Kellerman. Skerritt wcielił się w postać Duke'a Forresta, lekarza służącego w mobilnym szpitalu polowym, gdzie wraz z innymi medykami opatrywał rannych żołnierzy.

Film, którego popularność zbiegła się w czasie z narastającym w USA niepokojem społecznym wobec wojny w Wietnamie, otrzymał pięć nominacji do Oscara.

W klaustrofobicznym horrorze science fiction "Obcy - ósmy pasażer Nostromo" w reżyserii Ridleya Scotta, Skerritt zagrał Dallasa - kapitana statku kosmicznego, którego załoga napotyka obcą formę życia o wyjątkowo wrogim nastawieniu.

"Obcy - ósmy pasażer 'Nostromo'" - przełomowe dzieło, w którym wystąpili także Sigourney Weaver i Ian Holm - zdobył dwie nominacje do Oscara.

Skerritt otrzymał również kluczową rolę instruktora lotnictwa morskiego, Vipera Metcalfa - w przeboju kinowym z 1986 roku pod tytułem "Top Gun", który pomógł Tomowi Cruise'owi wzbić się do hollywoodzkiej stratosfery.

Źródło: Reuters
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Tagi:
USAKinozmarł..., nekrologi
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