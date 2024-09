Tito Jackson współtworzył The Jackson 5

Tito Jackson w październiku skończyłby 71 lat. Piosenkarz i gitarzysta był członkiem powstałej w 1969 roku legendarnej grupy The Jackson 5, w której - oprócz niego - występowali pozostali bracia Jacksonowie - Jarmaine, Marlon, Jackie i Randie oraz najsłynniejszy - Michael Jackson. Z grupą występowały również ich siostry - La Toya i Janet. Tito był współtwórca i wykonawcą hitów grupy - m.in. autorem "We Can Change the World".