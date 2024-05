Szacuje się, że brał udział w nagrywaniu ponad tysiąca albumów czołowych zespołów rockowych. Był liderem zespołów Shellack czy Big Black, ale także legendą studia nagraniowego. Muzyk, który wolał być określanym mianem "inżyniera" niż "producenta", nagrał między innymi utwory "In Utero" Nirvany, "Surfer Rosa" Pixies czy "Rid of Me" PJ Harvey.