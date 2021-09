Nie żyje Roger Michell, reżyser "Notting Hill"

Roger Michell, reżyser między innymi "Notting Hill", zmarł w środę, o czym poinformowali przedstawiciele jego rodziny. Jak informuje BBC News, przyczyna śmierci Michella nie została podana do publicznej wiadomości.

Roger Michell - wybitny twórca teatralny

Ukończył studia w Cambridge, w czasie których zainteresował się reżyserią. Kończąc studia, otrzymał specjalną nagrodę dla najlepszego studenta-reżysera przyznawaną przez Royal Shakespeare Company. W 1977 roku przeprowadził się do Londynu, gdzie był asystentem m.in. Johna Osborne'a i Samuela Becketta w Royal Court Theatre.

Jeszcze przed końcem lat 70. rozpoczął indywidualną karierę. Po odejściu z teatru zaczął pisać i reżyserować własne pomysły. W 1982 roku jego komedię "Private Dick" doceniono Fringe First Award prestiżowego festiwalu w Edynburgu. W 1985 roku dołączył do zespołu Royal Shakespeare Company, gdzie przez sześć lat - najpierw jako asystent reżysera, później jako reżyser - realizował się twórczo.

Roger Michell i sukces "Notting Hill"

Jego przygoda z filmem rozpoczęła się od miniserialu BBC "The Buddha of Suburbia" w 1993 roku, a trzy lata później nakręcił film telewizyjny "Perswazje", za który otrzymał telewizyjną nagrodę BAFTA. Film trafił do amerykańskich kin, gdzie odniósł duży sukces.