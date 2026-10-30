Kultura i styl Nie żyje Elke Sommer, słynna "blond piękność"

Elke Sommer Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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Sommer zmarła w środę 28 października w swoim domu w Bel Air w Los Angeles, poinformował niemiecki dziennik "Bild" jej pasierb, Sebastian Walther. Amerykańskie media piszą o niej: słynna blond piękność.

Urodziła się w 1940 roku w Berlinie jako Elke Schletz. Jako 17-latka wyjechała z Niemiec do Londynu, gdzie pracowała jako opiekunka. Kluczowe dla jej kariery okazały się wakacje we Włoszech. Jej zdjęcie, jako uczestniczki lokalnego konkursu piękności, zauważył producent filmowy. Tak trafiła pod skrzydła reżysera Vittoria De Sica, który zaangażował ją do swoich filmów. Wówczas zmieniła nazwisko na Sommer, a na początku lat 60. przeprowadziła się do Hollywood. Miała wówczas 23 lata.

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Jej uroda zachwycała w Hollywood

Zagrała u boku Paula Newmana w filmie "Nagroda" (1963), w komedii "Sztuka miłości" (1965) z Jamesem Garnerem, a także w popularnym filmie "Różowa Pantera: Strzał w ciemności" (1964) z Peterem Sellersem.

Według "New York Times" uwagę krytyków przyciągnęło jej wyczucie komizmu, ale też wysokie kości policzkowe, charakterystyczna blond fryzura oraz wizerunek, który ona sama określała jako "seksowny kociak". Dziennik podkreśla, że właśnie lata 60. były dekadą jej największej popularności, natomiast później pojawiała się w produkcjach, które nie zyskały uznania krytyków.

W latach 80. jej filmowa kariera zaczęła słabnąć i częściej pojawiała się na małym ekranie w serialach telewizyjnych.

Elke Sommer Źródło zdjęcia: Photoshot/PAP/EPA

Nie tylko kino

Magazyn "Deadline" przypomina, że w latach 70. nagrała kilka płyt jako artystka kabaretowa. Chętnie też sięgała po sztalugę. "Maluję wieśniaków z dużymi dłońmi i stopami" - wyjaśniała w magazynie dla kolekcjonerów sztuki, co przypomniał "NYT".

Zmarła trzy miesiące po swoim mężu, hotelarzu Wolfie Waltherze - podaje magazyn "Variety". "Elke odeszła spokojnie około godziny 22. Teraz wreszcie może znów być ze swoim ukochanym" - powiedział "Bildowi" jej pasierb Sebastian Walther.

red. AZ