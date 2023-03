Nie żyje Ed Fury. Słynny aktor-kulturysta wystąpił w wielu hollywoodzkich hitach

Kim był Ed Fury?

Urodzony w 1928 roku Holovchik ciężary zaczął podnosić, gdy był w liceum. W latach 40. przeniósł się do Kalifornii, gdzie dołączył do grupy kulturystycznej z Santa Monica. W 1951 i 1953 roku zdobył prestiżowy tytuł Mr Muscle Beach, co otworzyło mu drzwi do Hollywood. Początkowo pojawiał się na ekranie jako bezimienna postać, wcielając się m.in. w role sportowców. W filmie "Mężczyźni wolą blondynki" wystąpił u boku Marylin Monroe. Zagrał też w takich wysokobudżetowych, hollywoodzkich produkcjach jak "Atena" i "Demetriusz i gladiatorzy" oraz w dramacie "Przystanek autobusowy".